Индийское лекарство от гепатита С: особенности терапии и эффективность

Использование индийских генерических версий противовирусных препаратов прямого действия (ПППД, DAA) против Hepatitis C на основе веществ:

Sofosbuvir;

Ledipasvir;

Daclatasvir;

Velpatasvir

— не только рентабельно, уверяют специалисты, но и позволяет сэкономить пожизненные затраты для инфицированных людей.

Значительное количеств индивидуумов на планете поражены ВГС. Эти люди подвержены риску развития серьезных состояний, таких как цирроз и рак печени, которые могут привести к летальному исходу. Однако до сих пор только часть из них лечилась этими медпрепаратами.

Эффективность и экономика

Впервые представленные в 2011 году ПППД, такие как софосбувир (Совальди) и ледипасвир (который сочетается с софосбувиром в Харвони), оказались чрезвычайно успешными в борьбе с HCV, с показателями излечения, превышающими 95 процентов.

В развитых странах лечение с помощью DAA очень дорогое — в США достигает почти 65 000 долларов, хотя оно соответствует стандартам экономической эффективности. В этих государствах появление этих медсредств радикально изменило картину заражения. Благодаря соглашениям с фармацевтическими компаниями, которые разработали эти лекарства, производители дженериков в Индии теперь могут изготавливать версии, которые стоят всего 300 долларов на весь курс.

Модель показала, что, по сравнению с отсутствием лечения ПППД, использование дженериков у инфицированных ВГС увеличит ожидаемую продолжительность жизни более чем на восемь лет при одновременном сокращении пожизненных затрат на здравоохранение более чем на 1300 долларов на человека. Окупаемость авансовых затрат на препараты ПППД будет достигнута в среднем менее чем за 10 лет — менее 5 лет для пациентов на поздних стадиях ВГС и почти 12 лет, если лечение начинается на более ранних стадиях.

Страны со средним уровнем дохода, в которых можно продавать непатентованные ПППД, если эти государства потратят деньги на лечение ВГС сегодня, они окупят их в виде сокращения расходов на здравоохранение менее чем за одно десятилетие.

Вряд ли существует какое-либо другое медицинское вмешательство с такой хорошей отдачей. Эти результаты должны показать политическим лидерам в этих странах, что у них есть прекрасная возможность изменить ситуацию к лучшему для своих избирателей.

Инновационные лекарства

Сравнительный анализ «старого» метода лечения интерфероном и рибавирином, с терапией при помощи DAA, показал приоритет последних. Применение «золотого» стандарта interferon + ribavirin длятся 48 недель. Побочные эффекты были многочисленные и иногда приводили к летальным исходам. Положительный результат достигался только в 50% случаев.

Некоторые больные отказывались от курса. Применение ПППД дало возможность уменьшить продолжительность терапии до 8 — 24 недели. Отрицательные проявления, практически не наблюдаются. Те, некоторые, которые имеют место, проходят самостоятельно через несколько дней без применения медикаментов.

Самая главная особенность новых медсредств в том, что они дают 98% положительный результат. Софосбувир в России, как и все вышеперечисленные медвещества, можно приобрести по доступной цене в интернет-аптеки «india-help«.

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