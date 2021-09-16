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Инфляция в Севастополе в августе 2021 года - специалисты зафиксировали рост показателей
фото: pxhere.com

Инфляция в Севастополе в августе 2021 года — специалисты зафиксировали рост показателей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:58 16.09.2021

В августе 2021 года годовая инфляция в Севастополе ускорилась на 0,80 п.п., до 7,71%, что выше показателя по Южному федеральному округу (7,34%) и по России (6,68%).

Наибольшее влияние на ценовую динамику в регионе, как и в целом по стране, оказали рост издержек мясопроизводителей, сокращение предложения овощей из-за холодной весны, а также повышенный спрос на топливо на фоне активизации внутреннего туризма, — отмечают в пресс-службе Отделения Севастополь Центрального банка Российской Федерации.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Основные показатели инфляции в Севастополе

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Апрель 2021Май 2021Июнь 2021Июль 2021Август 2021
Инфляция6,907,138,456,917,71
Базовая инфляция5,916,336,887,147,79
Прирост цен на
Продовольственные товары9,7310,5213,439,3310,53
из них:
    — плодоовощная продукция14,6317,4031,993,666,04
Непродовольственные товары5,054,924,784,705,14
Услуги3,743,373,755,405,92
из них:
    — ЖКХ2,002,002,466,676,50
    — пассажирский транспорт3,491,565,705,7811,42

Источник: Росстат

Инфляция в Севастополе в августе 2021 года - специалисты зафиксировали рост показателей

Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Севастополе ускорился на 1,20 п.п., до 10,53%.

Из-за повышения стоимости кормов и пищевых добавок увеличились издержки производителей мясной продукции, что ускорило подорожание свинины, говядины и птицы.

Неблагоприятные погодные условия текущего сезона снизили урожайность и качество картофеля в основных регионах-производителях. Это сократило объемы его поставок в Севастополь, что ускорило динамику подорожания.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в августе вырос на 0,44 п.п., до 5,14%.

В период отпусков — в условиях частично сохраняющихся ограничений на отдых за границей — особо популярны были самостоятельные автомобильные путешествия, что стало причиной ускорения роста цен на моторное топливо в Севастополе, и в целом по России.

Успешный туристический сезон (летом текущего года Севастополь посетили более 600 тысяч туристов, в допандемическом 2019 году около 500 тысяч) и восстановление экономической активности повысили покупательскую активность населения региона. Это повлияло на подорожание в годовом измерении легковых автомобилей, мебели, электро- и телерадиотоваров, средств связи.

Дополнительное воздействие на динамику цен на автомобили оказал рост издержек производителей из-за дефицита электронных комплектующих.

Услуги

В сфере услуг в Севастополе рост цен в годовом измерении увеличился с 5,40% в июле до 5,92% в августе.

Продолжили дорожать услуги в сфере зарубежного туризма, в первую очередь, из-за повышенного спроса на поездки в Турцию. Кроме того, увеличение отпускных цен на керосин ускорило рост цен на авиабилеты.

Инфляция в Севастополе в августе 2021 года - специалисты зафиксировали рост показателей

Инфляция в Южном федеральном округе и России

Годовая инфляция в Южном федеральном округе в августе 2021 года составила 7,34% после 6,92% в июле. Инфляция в округе превышает значение по России в целом — 6,68% (на 0,22 п.п. выше, чем в июле). Ускорение роста цен в ЮФО, как и в целом по России, в основном связано с уменьшением предложения отдельных видов отечественных овощей и ввозимых цитрусовых из-за неблагоприятных погодных условий и сдвига сроков сбора урожая. Однако данный фактор имел более заметное влияние на инфляцию в округе ввиду более высокой доли продуктов питания в потребительской корзине ЮФО. Расширение спроса продолжило ускорять рост цен на непродовольственные товары. Локальным проинфляционным фактором в сфере услуг стало ужесточение противоэпидемических ограничений на юге России, что привело к частичной переориентации спроса на отдых за рубежом и повышению темпов прироста цен на него.

Годовая инфляция в целом по России увеличилась до 6,68%, при повышении годовых темпов роста цен на продовольственные и непродовольственные товары. Годовые и месячные показатели устойчивой ценовой динамики также несколько возросли. Вместе с тем уменьшился месячный рост цен на непродовольственные товары без нефтепродуктов. Это может отражать начало снижения давления на цены со стороны издержек, а также более умеренные темпы расширения спроса. Тем не менее вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается значительным в условиях повышенных инфляционных ожиданий и ограниченных возможностей для быстрого наращивания выпуска после его возвращения на траекторию сбалансированного роста. По прогнозу Банка России, годовая инфляция начнет замедляться в IV квартале 2021 года, в том числе благодаря все более выраженному влиянию повышений ключевой ставки, осуществленных с марта этого года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0 – 4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Инфляция в Севастополе в августе 2021 года - специалисты зафиксировали рост показателей

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