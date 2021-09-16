Инфляция в Севастополе в августе 2021 года — специалисты зафиксировали рост показателей

Наибольшее влияние на ценовую динамику в регионе, как и в целом по стране, оказали рост издержек мясопроизводителей, сокращение предложения овощей из-за холодной весны, а также повышенный спрос на топливо на фоне активизации внутреннего туризма, — отмечают в пресс-службе Отделения Севастополь Центрального банка Российской Федерации.

В августе 2021 года годовая инфляция в Севастополе ускорилась на 0,80 п.п., до 7,71%, что выше показателя по Южному федеральному округу (7,34%) и по России (6,68%).

Основные показатели инфляции в Севастополе

в % к соответствующему месяцу предыдущего года Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Инфляция 6,90 7,13 8,45 6,91 7,71 Базовая инфляция 5,91 6,33 6,88 7,14 7,79 Прирост цен на Продовольственные товары 9,73 10,52 13,43 9,33 10,53 из них: — плодоовощная продукция 14,63 17,40 31,99 3,66 6,04 Непродовольственные товары 5,05 4,92 4,78 4,70 5,14 Услуги 3,74 3,37 3,75 5,40 5,92 из них: — ЖКХ 2,00 2,00 2,46 6,67 6,50 — пассажирский транспорт 3,49 1,56 5,70 5,78 11,42 Источник: Росстат

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Севастополе ускорился на 1,20 п.п., до 10,53%.

Из-за повышения стоимости кормов и пищевых добавок увеличились издержки производителей мясной продукции, что ускорило подорожание свинины, говядины и птицы.

Неблагоприятные погодные условия текущего сезона снизили урожайность и качество картофеля в основных регионах-производителях. Это сократило объемы его поставок в Севастополь, что ускорило динамику подорожания.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в августе вырос на 0,44 п.п., до 5,14%.

В период отпусков — в условиях частично сохраняющихся ограничений на отдых за границей — особо популярны были самостоятельные автомобильные путешествия, что стало причиной ускорения роста цен на моторное топливо в Севастополе, и в целом по России.

Успешный туристический сезон (летом текущего года Севастополь посетили более 600 тысяч туристов, в допандемическом 2019 году — около 500 тысяч) и восстановление экономической активности повысили покупательскую активность населения региона. Это повлияло на подорожание в годовом измерении легковых автомобилей, мебели, электро- и телерадиотоваров, средств связи.

Дополнительное воздействие на динамику цен на автомобили оказал рост издержек производителей из-за дефицита электронных комплектующих.

Услуги

В сфере услуг в Севастополе рост цен в годовом измерении увеличился с 5,40% в июле до 5,92% в августе.

Продолжили дорожать услуги в сфере зарубежного туризма, в первую очередь, из-за повышенного спроса на поездки в Турцию. Кроме того, увеличение отпускных цен на керосин ускорило рост цен на авиабилеты.

Годовая инфляция в Южном федеральном округе в августе 2021 года составила 7,34% после 6,92% в июле. Инфляция в округе превышает значение по России в целом — 6,68% (на 0,22 п.п. выше, чем в июле). Ускорение роста цен в ЮФО, как и в целом по России, в основном связано с уменьшением предложения отдельных видов отечественных овощей и ввозимых цитрусовых из-за неблагоприятных погодных условий и сдвига сроков сбора урожая. Однако данный фактор имел более заметное влияние на инфляцию в округе ввиду более высокой доли продуктов питания в потребительской корзине ЮФО. Расширение спроса продолжило ускорять рост цен на непродовольственные товары. Локальным проинфляционным фактором в сфере услуг стало ужесточение противоэпидемических ограничений на юге России, что привело к частичной переориентации спроса на отдых за рубежом и повышению темпов прироста цен на него.

Годовая инфляция в целом по России увеличилась до 6,68%, при повышении годовых темпов роста цен на продовольственные и непродовольственные товары. Годовые и месячные показатели устойчивой ценовой динамики также несколько возросли. Вместе с тем уменьшился месячный рост цен на непродовольственные товары без нефтепродуктов. Это может отражать начало снижения давления на цены со стороны издержек, а также более умеренные темпы расширения спроса. Тем не менее вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается значительным в условиях повышенных инфляционных ожиданий и ограниченных возможностей для быстрого наращивания выпуска после его возвращения на траекторию сбалансированного роста. По прогнозу Банка России, годовая инфляция начнет замедляться в IV квартале 2021 года, в том числе благодаря все более выраженному влиянию повышений ключевой ставки, осуществленных с марта этого года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0 – 4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.