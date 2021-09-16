Инфляция в Севастополе в августе 2021 года — специалисты зафиксировали рост показателей

В августе 2021 года годовая инфляция в Севастополе ускорилась на 0,80 п.п., до 7,71%, что выше показателя по Южному федеральному округу (7,34%) и по России (6,68%).
Наибольшее влияние на ценовую динамику в регионе, как и в целом по стране, оказали рост издержек мясопроизводителей, сокращение предложения овощей из-за холодной весны, а также повышенный спрос на топливо на фоне активизации внутреннего туризма, — отмечают в пресс-службе Отделения Севастополь Центрального банка Российской Федерации.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Основные показатели инфляции в Севастополе
|Апрель 2021
|Май 2021
|Июнь 2021
|Июль 2021
|Август 2021
|Инфляция
|6,90
|7,13
|8,45
|6,91
|7,71
|Базовая инфляция
|5,91
|6,33
|6,88
|7,14
|7,79
|Прирост цен на
|Продовольственные товары
|9,73
|10,52
|13,43
|9,33
|10,53
|из них:
|— плодоовощная продукция
|14,63
|17,40
|31,99
|3,66
|6,04
|Непродовольственные товары
|5,05
|4,92
|4,78
|4,70
|5,14
|Услуги
|3,74
|3,37
|3,75
|5,40
|5,92
|из них:
|— ЖКХ
|2,00
|2,00
|2,46
|6,67
|6,50
|— пассажирский транспорт
|3,49
|1,56
|5,70
|5,78
|11,42
Продовольственные товары
Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Севастополе ускорился на 1,20 п.п., до 10,53%.
Из-за повышения стоимости кормов и пищевых добавок увеличились издержки производителей мясной продукции, что ускорило подорожание свинины, говядины и птицы.
Неблагоприятные погодные условия текущего сезона снизили урожайность и качество картофеля в основных регионах-производителях. Это сократило объемы его поставок в Севастополь, что ускорило динамику подорожания.
Непродовольственные товары
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в августе вырос на 0,44 п.п., до 5,14%.
В период отпусков — в условиях частично сохраняющихся ограничений на отдых за границей — особо популярны были самостоятельные автомобильные путешествия, что стало причиной ускорения роста цен на моторное топливо в Севастополе, и в целом по России.
Успешный туристический сезон (летом текущего года Севастополь посетили более 600 тысяч туристов, в допандемическом 2019 году — около 500 тысяч) и восстановление экономической активности повысили покупательскую активность населения региона. Это повлияло на подорожание в годовом измерении легковых автомобилей, мебели, электро- и телерадиотоваров, средств связи.
Дополнительное воздействие на динамику цен на автомобили оказал рост издержек производителей из-за дефицита электронных комплектующих.
Услуги
В сфере услуг в Севастополе рост цен в годовом измерении увеличился с 5,40% в июле до 5,92% в августе.
Продолжили дорожать услуги в сфере зарубежного туризма, в первую очередь, из-за повышенного спроса на поездки в Турцию. Кроме того, увеличение отпускных цен на керосин ускорило рост цен на авиабилеты.
Инфляция в Южном федеральном округе и России
Годовая инфляция в Южном федеральном округе в августе 2021 года составила 7,34% после 6,92% в июле. Инфляция в округе превышает значение по России в целом — 6,68% (на 0,22 п.п. выше, чем в июле). Ускорение роста цен в ЮФО, как и в целом по России, в основном связано с уменьшением предложения отдельных видов отечественных овощей и ввозимых цитрусовых из-за неблагоприятных погодных условий и сдвига сроков сбора урожая. Однако данный фактор имел более заметное влияние на инфляцию в округе ввиду более высокой доли продуктов питания в потребительской корзине ЮФО. Расширение спроса продолжило ускорять рост цен на непродовольственные товары. Локальным проинфляционным фактором в сфере услуг стало ужесточение противоэпидемических ограничений на юге России, что привело к частичной переориентации спроса на отдых за рубежом и повышению темпов прироста цен на него.
Годовая инфляция в целом по России увеличилась до 6,68%, при повышении годовых темпов роста цен на продовольственные и непродовольственные товары. Годовые и месячные показатели устойчивой ценовой динамики также несколько возросли. Вместе с тем уменьшился месячный рост цен на непродовольственные товары без нефтепродуктов. Это может отражать начало снижения давления на цены со стороны издержек, а также более умеренные темпы расширения спроса. Тем не менее вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается значительным в условиях повышенных инфляционных ожиданий и ограниченных возможностей для быстрого наращивания выпуска после его возвращения на траекторию сбалансированного роста. По прогнозу Банка России, годовая инфляция начнет замедляться в IV квартале 2021 года, в том числе благодаря все более выраженному влиянию повышений ключевой ставки, осуществленных с марта этого года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0 – 4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.
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