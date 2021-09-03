Информация о ситуации в «подтопленной» Керчи. Утро 3 сентября

В результате обильных осадков — в период с 11 по 18 августа 2021 года — в Керчи всего было подтоплено 18 частных домовладений; 20 придомовых территорий; 25 подвальных помещений многоквартирных домов; 7 социально значимых объектов и другие объекты (стадион им. 50-летия Октября ул. М. Еременко, 9, оптовый рынок ул. Фурманова, центральный рынок ул. Сенная площадь, 1).

По состоянию на 3 сентября 2021 г. откачаны все придомовые территории, дома частного жилого сектора, социально-значимые объекты. Выполняются заявки на просушку квартир и подвалов МКД, а также домов частного жилого сектора, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

В результате комиссионного обследования домовладений составлено 240 актов. По результатам обследований домовладений оформлено 669 заявок на выплату компенсации пострадавшим:

по 10 тыс. – 675 чел. (повторно 528 чел.);

по 50 тыс. — 313 чел. (повторно 255 чел.);

по 100 тыс. – 141 чел. (повторно 116 чел.).

Из резервного фонда Республики Крым на выплаты компенсаций пострадавшему населению от подтопления территории 17.06.2021г. выделено 145 миллионов 490 тысяч рублей. По состоянию на 31.08.2021г. выплачено компенсации:

по 10 тыс. рублей – 1301 чел. (13 010 000 руб.)

по 50 тыс. рублей – 184 чел. (9 200 000 руб.);

по 100 000 тыс. рублей – 896 чел. (89 600 000 руб.).

Общая сумма выплат составляет 111 810 000 руб.