Информационный бизнес — что нужно знать о платформах для онлайн-курсов

Информационный бизнес или инфобизнес (а именно — процесс продажи информации (знаний, опыта) в онлайн формате с целью обучения и получения прибыли) сегодня на пике своего развития. Дистанционное образование «идёт в массы» семимильными шагами. Причём как фундаментальное, когда знания подаются на профессиональном уровне с выдачей соответствующих дипломов и сертификатов, так и тогда, когда какую-либо информацию передают заинтересованным в этом пользователям в виде тематических семинаров, курсов, вебинаров и т.д. Что говорят по этому поводу специалисты? Они сходятся в одном: в ближайшее время инфобизнес будет только набирать обороты. Более того, советуют тем, кто так или иначе, но видит себя в этом деле, выйти из этапа «обдумывания» и перейти к действию. Уникальность ситуации на данный момент в том, что практически на любую информацию и навыки, которые «продают» в сети Интернет, находится «свой покупатель». Другими словами и упрощённо говоря — если вы умеете виртуозно играть на гитаре, то обязательно появится тот, кто давно уже «спал и видел» себя с этим инструментом в руках, но не знал, с чего начать. А тут вот вы — как учитель — ему подходите.

Просто? Да. Однако инфобизнес — отрасль, которая довольно сильно «завязана» на определённые моменты. Так, не суть важно, какую информацию вы стремитесь донести до пользователей, но она должна быть соответствующим образом «упакована», а сам процесс обучения организован максимально комфортно и грамотно. При соблюдении этих условий, говорят эксперты, можно рассчитывать на успешность предприятия. И это уже даже звучит сложно, не так ли?

Хорошая новость в том, что инфобизнес — сфера, в которой «велосипед» изобретать не приходится. Он строится в подавляющем большинстве случаев на основе давно уже придуманной кем-то определённой структуре, доказавшей свою результативность. То есть, в действии принцип — «Делай раз, делай два…». Базовая составляющая при этом — платформы для онлайн-курсов. Специфические сервисы, функционал которых заточен под решение определённых задач, характерных для инфобизнеса: от создания инфоконтента, мессенджеров для пользователей, системы рассылок, инструментов аналитики до возможности интеграции с платёжными системами. Продвинутые сервисы такого рода продуманы максимально — тот вариант, когда будет уместно определение «Заходи, работай, зарабатывай».

Платформы для онлайн-курсов — как выбрать?

Не праздный вопрос, с учётом того, что от правильного выбора зависит многое. Отметим:

на день сегодняшний существует добрая дюжина популярных платформ, и два-три десятка, известных «в узком кругу пользователей» (но которые, возможно, в ближайшем будущем выйдут на передовую);

сервисы для онлайн-курсов бывают платными и бесплатными;

могут быть русифицированными и англоязычными;

с тестовыми периодами использования и без таковых;

с расширенным функционалом и ограниченным несколькими функциями;

платформы могут быть элементарными с технической точки зрения, а могут требовать профессиональной настройки;

адаптированные под мобильные приложения и нет;

для коммерческого и некоммерческого использования.

Перечень этот, разумеется, можно продолжать. Многообразие мешает выбору? Однозначно. Потому, выбирая платформу, стоит придерживаться генеральной линии:

ориентироваться на существующий масштаб своего бизнеса. Если «здесь и сейчас» всё только начинается, то точно не стоит оформлять сотрудничество с сервисом, рассчитанном и на большое количество подписчиков, и с максимальным функционалом, и сложным в обслуживании. И, соответственно, наоборот.

не «брать оптом». Платформу первоначально лучше арендовать на месяц, чтобы убедиться в том, что она подходит по всем параметрам.

Но! Лучше сразу же связываться с платным сервисом. Как показывает практика, бесплатные платформы зачастую уж слишком отличаются по функционалу от своих «коллег за деньги». То есть, вы не сможете в полной мере вникнуть в процесс и понять его детали.

Платформы для онлайн-курсов — предложений много

И это действительно так. Вместе с тем, специалисты рекомендуют в «дебри» не углубляться. В первую очередь рассматривать варианты сотрудничества с представителями первой десятки. На портале TimeDigital CRM идёт речь в подробностях о платформах из топа перечня, мы же просто озвучим их:

Teachable

Memberlux

Антитренинги

Getcourse

Podia (альтернатива Тичейбл).

Ontraport.

ClickFunnel

JustClick

Emdesell

Kajabi

И в завершение — главный момент, который может помочь в выборе: платформа для онлайн-курсов с точки зрения «юзабилити» должна быть максимально комфортной как для её владельца, так и для тех, кто будет работать с ней как ученик. И — да: сервис должен «уметь» многое, чтобы практически все внутренние действия осуществлялись в автоматическом режиме. Это важно на перспективу. Ведь пока пользователей десять, «вручную» с ними будет справляться просто, а когда их будет несколько тысяч?

