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Информация о покушении на Олега Царёва подтверждается его родными
Фото: ВК

Информация о покушении на Олега Царёва подтверждается его родными

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:37 27.10.2023

Подробностей, равно как и информации от правоохранителей о покушении на Олега Царева все еще нет. Однако его официальный Telegram-канал  подтверждает: на политика напали, ранения – огнестрельные.

Около полуночи на территории санатория, где он проживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики.  На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет, — пишет администратор канала.

Информацию подтверждают родные Олега Царева.

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