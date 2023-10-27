Информация о покушении на Олега Царёва подтверждается его родными

Подробностей, равно как и информации от правоохранителей о покушении на Олега Царева все еще нет. Однако его официальный Telegram-канал подтверждает: на политика напали, ранения – огнестрельные.

Около полуночи на территории санатория, где он проживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики. На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет, — пишет администратор канала.

Информацию подтверждают родные Олега Царева.