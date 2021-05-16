Инфраструктура Крыма готовится к лету – проверку прошли пляжи Большой Ялты

Министерство курортов и туризма Крыма продолжает проверять пляжи полуострова. В ходе выезда в городской округ Ялта сотрудниками ведомства было проверено 18 пляжей в самой Ялте, а также в Гурзуфе и Алупке.

Большинством пользователей пляжей устранены нарушения, выявленные при предыдущем осмотре пляжей, — это подсыпка пляжа, окрашивание объектов благоустройства, бун и подпорных стен, работы по демонтажу металлических конструкций, санитарная уборка пляжных территорий. Многие пользователи пляжей Большой Ялты взяли на себя обязательства по покраске бун в белый цвет, чтобы увеличить привлекательность своих пляжей, — отметили в минкурортов РК.

Также, несмотря на то, что полная готовность пляжей официально состоится 1 июня, более десятка пляжей Ялты уже получили акты технической готовности ГИМС и начали работу.

По итогам выезда было составлено 7 административных протоколов за отсутствие технической готовности пляжей в срок к 1 мая, что установлено Распоряжением Совета министров РК «О мероприятиях по подготовке и проведению в Республике Крым курортного сезона 2021 года».

Мониторинг минкурортов РК будет продолжен в ежедневном режиме по всем без исключения пляжам Крыма.

Фото: минкурортов РК.