Инновационная пластическая хирургия — VASER-липосакция

VASER-липосакция – это инновационный метод пластической хирургии, который позволяет избавиться от жировых отложений не только на животе и бедрах, но и на других частях тела.

В данный момент эта процедура считается лучшей альтернативой традиционной липосакции, ведь она позволяет избавиться от жировых отложений с минимальным дискомфортом для пациента.

Суть метода

Впервые технологию VASER-липосакции опробовали в США в начале нулевых. Операции проводились на инновационном оборудовании Vaser-Lipo, а удивительные результаты воздействия лазера вывели эстетическую медицину на совершенно новый уровень.

Суть процедуры сводится к воздействию лазера на жировые клетки. В проблемных зонах делают микроскопические проколы и начинают воздействовать на них ультразвуковыми волнами, которые производит аппарат. В результате происходит разрушение жировых клеток без повреждения близлежащих тканей. Жировые отложения трансформируются в эмульсию, которая либо выводится наружу через специальные трубки, либо самостоятельно расщепляется организмом пациента.

В данный момент этот вид пластической хирургии считается самым безопасным, так как предполагает минимальное хирургическое вмешательство. Однако, перед обращением в клинику следует оценить не только преимущества, но и возможные недостатки процедуры.

Плюсы и минусы VASER-липосакции

Данный метод пластической хирургии постепенно приобретает все больше сторонников из-за многочисленных преимуществ:

Безопасность: жировые клетки растворяются ультразвуком, а соседние мышечные ткани не затрагиваются. Благодаря этому период реабилитации после операции сводится к минимуму. Высокая точность: ультразвук деликатно воздействует на тело пациента, поэтому намеченные на этапе подготовки контуры и мышцы прорисовываются с ювелирной точностью. Равномерное удаление жира: оборудование Vaser настолько точное, что разрушает все жировые отложения равномерно, не оставляя на теле бугорков и выемок, что часто случается при проведении традиционной липосакции. Короткая реабилитация: после операции пациенту не придется страдать от гематом и отеков. Дело в том, что лазер разрушает только жировые клетки и не воздействует на сосуды или мышцы. Благодаря этому период восстановления занимает немного времени и проходит с минимальным дискомфортом для пациента.

Еще одним преимуществом VASER-липосакции является возможность совмещения липосакции и липофилинга. Около 80% полученного жира можно использовать для липофилинга, причем процент приживаемости гораздо выше, чем при использовании традиционных методов.

Недостатков у этой пластической операции немного:

Пациенту следует помнить, что длительность реабилитации напрямую зависит от зоны и площади воздействия. Например, если жировые отложения удаляли только на руках или ногах, человек сможет вернуться к полноценной жизни уже через неделю. Но, если операция проводилась на нескольких участках тела сразу, период реабилитации составит 3-4 недели.

Как и у любой другой операции, у VASER-липосакции есть противопоказания. В частности, процедуру не проводят во время беременности, лактации и менструации, людям с варикозом и тромбофлебитом, а также тем, у кого есть острые вирусные заболевания.

Кроме того, VASER-липосакцию не проводят пациентам с сахарным диабетом, онкологией и эпилепсией.

Также не стоит забывать, что VASER-липосакция – далеко не панацея от лишнего веса. Даже после операции пациенту придется регулярно заниматься спортом и придерживаться здорового питания для сохранения веса.

Источник: https://dr-vedrov.ru/

Как проходит операция?

Перед проведением операции пациент обязательно проходит полную диагностику. Она необходима для того, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний к хирургическому вмешательству. После этого пластический хирург назначает дату операции.

Непосредственно в день проведения процедуры пациент проходит такие этапы:

Консультация с анестезиологом и пластическим хирургом. Первый собирает анамнез и индивидуально подбирает подходящий обезболивающий препарат. Пластический хирург проводит предоперационную разметку. Именно по этим линиям будут удаляться жировые отложения. В оперируемую зону вводят специальный медицинский раствор. Его главная функция – свести к минимуму негативное воздействие ультразвука на сосуды. Далее на проблемные зоны начинают воздействовать специальным оборудованием. Под действием ультразвуковых волн жировые отложения трансформируются в эмульсию и выводятся с помощью специальных хирургических игл (канюль).

Далее, по желанию пациента, пластический хирург может провести липофилинг – моделирование новых форм лица или тела с помощью изъятого жира. Эта процедура оговаривается заранее.

Зоны воздействия

С помощью VASER-липосакции можно избавиться от избыточных жировых отложений практически на любой части тела.

Чаще всего процедуру проводят:

На животе. Данной процедурой пользуются не только женщины, но и мужчины. Но следует помнить, что даже после расщепления жира необходимо вести активный образ жизни, иначе жировые отложения вернутся. У данной процедуры есть противопоказание: ее не проводят людям с ожирением из-за растянутости мышц передней брющной стенки.

В зоне галифе. Это проблемная зона на наружной части бедра. VASER-липосакция позволяет всего за одну процедуру удалить жир на этой части тела, но, если жировая прослойка слишком большая, может потребоваться повторная операция.

На руках и ногах. Операция на этих участках считается одной из самых простых. Как правило, площадь жировых отложений на руках и ногах небольшая, поэтому и операция, и период реабилитации занимают минимум времени.

Кроме того, с помощью VASER-липосакции можно удалить лишний жир на боках и ягодицах. Не менее востребованной считается операция на лице. С помощью такой липосакции устраняют эффект припухлости, создавая красивый рельеф лица.

Женщинам старшего возраста VASER-липосакция подойдет для удаления шейного горба. Это жировые отложения, которые скапливаются в области седьмого позвонка и доставляют массу неудобств. Данный метод липосакции – единственный метод избавиться от отложений в этой области. Однако, перед проведением операции пациентке нужно обязательно пройти диагностику и сдать анализы, чтобы врач убедился в отсутствии противопоказаний к хирургическому вмешательству.

Источник: https://www.vaser.com/

Реабилитация

Несмотря на то, что VASER-липосакции считается малоинвазивной разновидностью пластической хирургии, пациент должен понимать, что качество результата во многом зависит не только от навыков хирурга, но и от соблюдения рекомендаций по реабилитации.

После завершения операции каждому пациенту составляют список индивидуальных рекомендаций по восстановлению. Но есть и общие правила, которые следует соблюдать всем, кто прошел через данную хирургическую операцию:

Ношение компрессионного белья: это позволяет закрепить результат операции и ускорить рассасывание гематом и отеков, которые могли образоваться в процессе проведения операции. Кроме того, ношение такого белья помогает восстановить лимфодренаж в тканях.

Временный отказ от физических нагрузок: на период восстановления следует полностью отказаться от любых тренировок и серьезных физических нагрузок. Это необходимо для восстановления клеток и тканей в оперируемой области.

Отказ от экстремальных температур: чтобы восстановление проходило быстрее, следует избегать воздействия ультрафиолета, высоких и низких температур. Другими словами, придется воздержаться от похода в солярий, на пляж, в баню или сауну.

Чтобы закрепить положительный результат операции, после восстановления пациенту рекомендуют пройти курс лимфодренажного массажа, а после реабилитации – придерживаться здорового образа жизни и заниматься спортом.

VASER-липосакция пока считается относительно новым методом пластической хирургии. Но, за счет высокой эффективности и минимальной травматичности именно такие операции все чаще применяют для борьбы с избыточным весом.