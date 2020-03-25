Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Иностранцы не смогут владеть землей в Крыму и Севастополе. Указ Президента

crimeapress_news

Иностранцы не смогут владеть землей в Крыму и Севастополе. Указ Президента
На фото из ВК Балаклвская бухта. Там и до сих пор немало "владений" украинской элиты

Иностранцы не смогут владеть землей в Крыму и Севастополе. Указ Президента

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:24 25.03.2020

Президент РФ Владимир Путин расширил перечень территорий, земельные участки на которых не могут быть в собственности у иностранцев и зарубежных юридических лиц. Соответствующий Указ опубликован на портале правовой информации. В список вошло большинство районов Крыма и округов Севастополя. В перечне: Керчь, Ялта, Евпатория и другие прибрежные города Крыма (19 муниципальных образований, расположенные по всей территории полуострова и восемь на территории города федерального значения Севастополь).

Запрет не распространяется на три района Крыма – Первомайский, Красногвардейский и Белогорский, эти районы не граничат с Украиной и не имеют выхода к Черному морю. Аналогичным образом в перечень не вошел Верхнесадовский муниципальный округ Севастополя, не соприкасающийся с внешними границами России.

Перечень был утвержден в 2011 г., до настоящего момента он редактировался единственный раз – в 2016 г. Последняя правка не включала в себя главы с территориями Крыма и Севастополя.

Иностранцы не смогут владеть землей в Крыму и Севастополе. Указ Президента

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.