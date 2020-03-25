Иностранцы не смогут владеть землей в Крыму и Севастополе. Указ Президента

Президент РФ Владимир Путин расширил перечень территорий, земельные участки на которых не могут быть в собственности у иностранцев и зарубежных юридических лиц. Соответствующий Указ опубликован на портале правовой информации. В список вошло большинство районов Крыма и округов Севастополя. В перечне: Керчь, Ялта, Евпатория и другие прибрежные города Крыма (19 муниципальных образований, расположенные по всей территории полуострова и восемь на территории города федерального значения Севастополь).

Запрет не распространяется на три района Крыма – Первомайский, Красногвардейский и Белогорский, эти районы не граничат с Украиной и не имеют выхода к Черному морю. Аналогичным образом в перечень не вошел Верхнесадовский муниципальный округ Севастополя, не соприкасающийся с внешними границами России.

Перечень был утвержден в 2011 г., до настоящего момента он редактировался единственный раз – в 2016 г. Последняя правка не включала в себя главы с территориями Крыма и Севастополя.