Иностранцы не смогут владеть землей в Крыму и Севастополе. Указ Президента

Президент РФ Владимир Путин расширил перечень территорий, земельные участки на которых не могут быть в собственности у иностранцев и зарубежных юридических лиц. Соответствующий Указ
Запрет не распространяется на три района Крыма – Первомайский, Красногвардейский и Белогорский, эти районы не граничат с Украиной и не имеют выхода к Черному морю. Аналогичным образом в перечень не вошел Верхнесадовский муниципальный округ Севастополя, не соприкасающийся с внешними границами России.
Перечень был утвержден в 2011 г., до настоящего момента он редактировался единственный раз – в 2016 г. Последняя правка не включала в себя главы с территориями Крыма и Севастополя.