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Иностранным гражданам разрешили въезжать в Крым без справки об отсутствии «ковида»
Фото: Минздрав

Иностранным гражданам разрешили въезжать в Крым без справки об отсутствии «ковида»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:07 22.07.2020

Но в Крыму придется пройти медосмотр и тестирование.

Граждане других государств могут въехать на территорию Республики Крым без справки о том, что они не заражены коронавирусной инфекцией. Но есть условие – в течение трех суток уже в Крыму иностранцам придется сдать тесты на «ковид». Об этом идет речь в опубликованном Указе Главы РК Сергея Аксёнова.

Обязать иностранных граждан и лиц без гражданства в случае отсутствия медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, выполнять предписания должностных лиц, осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор, о прохождении обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение трех календарных дней после прибытия на территорию Республики Крым на базе лабораторий, допущенных к проведению исследований, — говорится в документе.

Еще один «дедлайн»: прислать справку в региональное управление Роспотребнадзора необходимо в течение суток после ее получения. Обязательно должны пройти тестирование и отчитаться о результатах и граждане России, въехавшие в регион из-за рубежа, отмечается в Указе Главы РК. Кроме того, для россиян, прибывающих в страну специальными вывозными рейсами, и иностранцев, нанятых на работу в России, сохраняются требования об обязательной двухнедельной изоляции.

Иностранным гражданам разрешили въезжать в Крым без справки об отсутствии «ковида»

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