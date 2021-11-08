Инспекторы ГИМС проводят в акватории Севастополя профилактические рейды

Предупредить трагические происшествия на водных объектах – одна из главных задач Государственной инспекции по маломерным судам вне зависимости от времени года. Так как в Севастополе навигация не прекращается в осенне-зимний период, специалисты ГИМС в это время активно осуществляют контрольно-надзорные мероприятия в акватории региона, проводя профилактические рейды. Проверить наличие спасательного снаряжения, полный комплект документов, а также напомнить о необходимости соблюдения правил безопасности на воде – именно на это с 4 по 7 ноября были направлены силы инспекторов Центра ГИМС Главного управления МЧС России по городу Севастополю. Они патрулировали территорию от мыса Лукулл до мыса Херсонес.

В течение нерабочей недели было составлено 10 административных постановлений, в результате которых на нарушителей наложены штрафы согласно статьям КоАП РФ. В основном судоводители пренебрегали требованиями о комплектации норм снабжения своих лодок и катеров: отсутствовали спасательные жилеты и ракетницы. По этому направлению составлено большее количество протоколов. Также у некоторых на момент проверки отсутствовало удостоверение на право управления маломерным судном, – цитирует пресс-служба руководителя инспекторского участка № 2 Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по городу Севастополю Сергея Баринова.

Патрулирование акватории инспекторы ГИМС ведут практически ежедневно – как самостоятельно, так и совместно с представителями надзорных органов иных ведомств.