Интерактивное оборудование сегодня используется во многих сферах. Интерактивные доски активно используются в организации образовательных процессов. Мультимедийные панели могут упростить многие бизнес-процессы. В музеях устанавливают интерактивные столы, для подачи в визуальных образах большего объема информации. Мультимедийные трибуны помогают пассажирам на вокзалах, в аэропортах, где они не дают заблудиться. Отсутствие интерактивного оборудования может существенно снизить КПД компании. При грамотной работе с ним расходы быстро окупятся, а работа организации улучшится.

Что такое интерактивное оборудование?

Единого общепринятого определения такого оборудования пока еще нет. Слово интерактив подразумевает действие с ответной реакцией — как бы диалог: с человеком, машиной, умной колонкой. Что касается оборудования, то это любой прибор, которое может взаимодействовать с человеком. Понятие это достаточно широкое и иногда под него попадают даже чайники и пылесосы.

Однако компания NexTouch предлагает не чайники и пылесосы, а сенсорные приборы, позволяющие работать с информацией. Такие устройства особенно удобны при работе с многочисленной аудиторией. На интерактивный стол, доску, планшет выводится подготовленный материал. Какие наиболее распространенные устройства можно отметить:

панели;

столы;

стойки;

экраны и витрины;

доски.

Компания NexTouch https://nextouch.ru/ предлагает даже такие решения, как видеостены и полы, а также сопутствующее оборудование — крепления, стойки и многое другое.

Уже давно нужно отказываться от таких способов подачи информации, как мел, маркер и прочих атрибутов прошлого века. Медийных устройств на сегодняшний день разработано уже предостаточно и каждое предназначено для отдельной специализации.

При выборе необходимо учитывать возрастную категорию, для работы с которой будут применяться устройства, а также параметры помещения, в котором предполагается его установка. Также для полноценной работы устройств потребуются дополнительные составляющие — микрофон, проектор и пр. Для большинства аппаратов не требуется особых познаний в управлении и эксплуатации, специальных навыков владения техникой. В любом случае грамотный обученный персонал компании поможет сориентироваться в огромном многообразии сенсорных терминалов и посоветуют, какая модель будет наилучшим образом подходить под ваши требования.

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