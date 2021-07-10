Интерьерные лайтбоксы «LedexPro». Когда нужно акцентировать внимание

Интерьерные лайтбоксы — много полезной информации о них ТУТ, отмечают специалисты, одна из самых востребованных конструкций, используемых дизайнерами. Причём, если раньше они в основном служили в рекламных и информационных целях, то сейчас их включают и в стилевые решения, создаваемые для жилых помещений. А всё потому, что такие световые короба — отличный способ сделать акцент на нужной детали. И он может быть как очень масштабным (уличные вывески), так и локальным — на пике популярности настольные лайтбоксы.

Впрочем, не всё так просто. Суть в том, что интерьерные лайтбоксы — сложные в производстве изделия. И насколько хорошо будут «работать» такие конструкции, напрямую зависит от того, из какого материалы они изготовлены. А также, какие технологии при их создании используются. К счастью, на день сегодняшний в России идёт «революция» — рекламисты активно отказываются от «дёшево-сердитых» конструкций, основанных на китайских составляющих откровенно плохого качества. Им на смену пришли разработки российских экспертов сферы. В частности, ПО «LedexPro», входя в ТОП-10 производителей светодиодных панелей, создаёт световые панели, в основе которых — комплектующих собственного производства. И в первую очередь, это матрица для торцевой подсветки, на которой функционируют все ультратонкие led-короба компании. Благодаря такому подходу, отмечают специалисты LedexPro, удаётся создавать качественные лайтбоксы с гарантированно долгим сроком эксплуатации.

Почему же сегодня интерьерные лайтбоксы так востребованы? Главная причина: они представлены в разных форматах, которые можно «вписать» в любой интерьер и экстерьер. Так, в рабочем портфеле компании «LedexPro» значатся интерьерные панели:

«Кристалайт». Конструкция не имеет рамок. Результат: создаётся впечатление, что изображение висит в воздухе.

«Фреймлайт». Панель оптимизирована для быстрой смены изображения.

«Магнетик». Усовершенствованная версия «Фреймлайта». Особенность — бэклит поменять нельзя без специального инструмента.

А также компания создаёт для клиентов фальшокна, световые ниши с подсветкой, световые панно и планшеты.

И! Предлагают поставить «на вооружение» текстильные (или тканевые) световые короба:

Это новинка на российском рынке. Изображение, напечатанное на баннерной ткани, с тыльной стороны подсвечивается светодиодными линейками. Рекламное поле не ограничено в размерах, имеет равномерную засветку по всей площади, а конструкция не содержит стыков и швов. Сформированное на ткани изображение не выцветает и не деформируется под прямым солнечным светом, позволяя использовать текстильные короба в витринах на солнечной стороне, — поясняют специалисты «LedexPro».

Ещё один момент, связанный с интерьерными лайтбоксами — при индивидуальной разработке они могут быть полным «нестандартом». Что, разумеется, позволяет «заточить» конструкции для использования в конкретных условиях, сделав их максимально притягивающими к себе внимание.

иллюстрации: каталог работы ПО «LedexPro»