Интернет-магазин брендовой одежды секонд-хенд Ozhur.ru: модный гардероб за адекватные деньги

Модный гардероб и секонд-хенд? Несведущие скажут — совместить два этих понятия, если и можно, то крайне сложно. Знатоки же в свою очередь заявят — «Места нужно знать!» — и будут абсолютно правы. Конечно, справедливости ради отметим, что настоящих «сокровищниц» с брендовыми вещами да по адекватным ценам, не так уж и много. Однако они есть! И в первую очередь, конечно, речь идёт о площадках, расположенных на просторах Интернет. OZHUR.ru https://www.ozhur.ru/ — интернет-магазин распродаж в розницу брендовой одежды секонд-хенд (от людей и товарных остатков магазинов) для женщин, мужчин и детей — тот самый «источник», благодаря которому сегодня пополняются гардеробы сотен российских модников и модниц. Его создательница Ольга Журавлёва положение дел поясняет просто: покупатели в магазин приходят в первый раз, а затем возвращаются снова и снова, потому что получают главное — имеют возможность приобрести одежду модных брендов по адекватным ценам при подтверждённом высоком качестве.



Я стараюсь представлять только интересный дизайн и высокое качество одежды, за что даю личную гарантию. Все вещи здесь отобраны вручную, и также вручную красиво упаковываются и доставляются по всей России, — поясняет алгоритм работы OZHUR.ru Ольга Журавлёва.

Одежду каких брендов — женскую, мужскую и детскую — можно приобрести на OZHUR.ru? Речь, в частности, идёт о брендах ZARA, H&M, Mothercare, Next, Ralph Lauren, Reimа — компаниях-производителях, качество которых проверено и временем, и самой взыскательной аудиторией.

Более того, сервис предлагает и одежду премиальных брендов — Moschino, Max&Co, Cop.Copine, Fabi, GF Ferre, Roberto Cavalli. Скажете, не укупишь? Укупишь! Большинство товаров уходят новым владельцам с более чем внушительными скидками, если сравнивать новую их цену с изначальной «магазинной» стоимостью — от 70 до 90%!

Впрочем, интернет-магазин OZHUR.ru — это не только одежда. Косметика, сумки, бижутерия, обувь, книги, аксессуары — ассортимент площадки пополняется с завидной регулярностью.

После публикации, делаем рассылку уведомлений по базе зарегистрированных клиентов. Ну, а самые первые уведомления видят подписчики канала в WhatsApp. Также информацию о новинках публикуем в группе ВКонтакте и Instagram, — отмечает Ольга Журавлёва.



Что ещё нужно знать об интернет-магазине распродаж в розницу брендовой одежды секонд-хенд OZHUR.ru? Несколько говорящих цифр точно:

При заказе на сумму от 2500 рублей доставка бесплатная;

При оптовой покупке вещей предполагается скидка 30%;

Оплатить заказ возможно сразу же онлайн, но и наложенный платёж также предусмотрен (при предоплате доставки);

У сервиса — 2 879 постоянных клиентов, отправлено более 6 тысяч заказов, работают более 1 700 пунктов выдачи по всей стране.

И — да: выбирать на OZHUR.ru есть из чего — ежедневно на витрине находятся почти 9 тысяч товаров!