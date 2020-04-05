Интернет-магазин кухонной бытовой техники Ventolux: выбор и качество, цены и скидки

Рост популярности онлайн-продаж, Интернет-магазинов объясним как объективными процессами (всеобщий переход в «цифру», Интернет-банкинг, дистанционный бизнес), так и субъективными событиями (коронавирус – не хайп, а реальность, он минимизирует «очное общение»). В ситуации все более расширяющегося выбора и обилия предложений в Сети следует доверять проверенным вариантам. И временем, и личным опытом. Например, на вопрос: где лучше приобрести бытовую кухонную технику по хорошей цене, есть разумный и подтвержденный тысячами отзывов ответ: в Интернет-магазине Ventolux.

Как это работает? Первое – вот ссылка на сайт. Заходим, что бросается в глаза – лидеры продаж. Это самые популярные, качественные модели духовых шкафов, вытяжек, варочных поверхностей, причем по крайне привлекательным ценам. Навигация сайта Ventolux проста и понятна. Боковая панель меню: акции, полезная информация, сервис, уценка, контакты, варианты оплаты и доставки. Верхнее меню – своеобразный каталог по рубрикам: вытяжки, духовки, мойки, электропечи и многое другое.

Попробуем выбрать «для дома – для семьи» духовой шкаф. Того, кто не совсем ясно представляет себе «объект желания» ждет испытание: разнообразие моделей и предложений. Есть смысл воспользоваться удобными фильтрами, сужающими зону поиска. Доступно разделение по: типу (встроенные или настольные), мощности, цвету, материалу. Есть и дополнительные «опции»: объем, программатор, внутренняя подсветка, автоотключение, звуковой сигнал, наконец, страна-производитель.

Разобрались? Попробуем вместе закончить этот «эксперимент» с покупкой… скажем… микроволновки. Быстро, удобно, разогревает, сама готовит, незаменима в условиях «деловой городской жизни» и вечного цейтнота. Выбираем печь белую, настольную, не самую мощную (700 Вт). Прекрасный вариант в сочетании «цена – качество»: микроволновая печь W 20 H3 (WH). Нажимаем на изображение и изучаем все характеристики, комплектацию. Идеальный вариант по разумной цене. Обратите внимание на гарантию 36 месяцев, удобное программирование, все необходимые функции (в том числе выпечку, размораживание и запекание).

Есть здесь и другие модели, по которым всегда можно получить бесплатную онлайн-консультацию менеджеров-профессионалов (см. форму обратной связи).

Интересно, что разнообразную кухонную технику (от электропечи до вытяжки, от посудомоечной машины до той же микроволновки в Ventolux можно купить в комплекте. Специалисты подберут все ваше полезное оборудование в едином стиле, с учетом дизайна и функционала. Скидка – обеспечена. Все нюансы и условия вашей покупки можно уточнить здесь же на сайте (в том числе и по телефону «горячей линии» для клиентов).