Инвалидные коляски: разновидности и особенности выбора

Инвалидные коляски используются в качестве оборудования для реабилитации, а также как устройство, которое облегчает передвижение людей с ограниченными возможностями. Правильно подобранное кресло-коляска позволяет жить полноценной жизнью – гулять, встречаться с друзьями, самостоятельно передвигаться по городу, поэтому при выборе важная роль отводится удобству. Рассмотрим разновидности инвалидных колясок, а также важные параметры, на которые стоит обратить внимание.

Какие бывают инвалидные коляски

Виды кресел-колясок отличаются особенностями конструкции и функционалом. Выбор зависит от того, где будет использоваться устройство – дома или на улице. Также важен образ жизни, характер заболевания или травмы, рост и вес человека. Инвалидные коляски делятся на такие разновидности:

Активные. Подходят людям, которые занимаются спортом, предпочитают длительные прогулки. Такие коляски мобильные, прочные, простые и удобные в управлении. Их можно использовать как дома, так и на улице. Подходят людям, которые ведут активный образ жизни – для занятий спортом, танцев, тренировок.

Кресла-каталки. Подходят для реабилитации, а также для людей, которые не могут самостоятельно передвигаться. Коляски надежные, устойчивые, подходят для помещений – больницы, дома, квартиры.

Универсальные. Оптимальный вариант, сочетает высокое качество, удобство и доступную цену. Такие коляски подходят для дома и для уличных прогулок.

Детские. Легкие и устойчивые, изготавливаются по индивидуальному заказу.

С электроприводом. Комфортные, легкие в обращении, не требуют усилий для перемещения. Управляются при помощи джойстика, который устанавливается на любую из сторон.

Модели бывают для дома, для улицы и универсальные, как, например, инвалидные коляски Otto Bock. Правильно подобранное приспособление позволяет совершать прогулки, встречаться с друзьями, посещать различные места, не ощущая дискомфорта.

Важные параметры при выборе

На какие показатели стоит обратить внимание:

Длина. От этого зависит маневренность, проходимость и транспортировка.

Вес. Чем легче коляска, тем проще ее перемещать при отсутствии пандусов, а также перевозить на дальние расстояния.

Глубина сиденья. От этого зависит правильное распределение веса, предотвращение нарушений циркуляции крови.

Высота сиденья. Предупреждает сдавливания, оберегает колени от столкновений с препятствиями.

Конструкция рамы. Монолитная модель более прочная, но при этом громоздкая. Складная конструкция занимает немного места при хранении и транспортировке.

Тип подножки – несъемные, съемные, откидные, с регуляцией угла наклона.

Правильно подобранная коляска способствует оптимальному распределению веса, позволяет удобно передвигаться и не задевать препятствия. Чтобы подобрать подходящую коляску, лучше обратиться к медицинским сотрудникам.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!