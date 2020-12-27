Инвестиции – не всегда риск, а иногда просто… пассивный доход. Доказано QubitTech

Деньги должны работать и приносить новые деньги. Кажется, с этим утверждением никто не спорит. Но, согласитесь, попытки преумножить капиталы с помощью различных бизнес-схем, инвестиций, покупок и продаж, банковских процентов, зачастую, связаны с риском, помехами объективного и субъективного свойства, пресловутым человеческим фактором, наконец. Гарантий успеха не дает никто. А если в режиме онлайн? Инвестиции в QubitTech доказывают: риски минимизируются, а доход вполне может быть пассивным. Инвестор живет ежедневными делами и заботами, а все это время трейдеры QubitTech работают на него, преумножая криптовалюту.

Никакого волшебства. Смысл QubitTech в доверительном управлении активами пользователей. Речь идет исключительно о криптовалюте, которая и сама по себе растет в цене, а уж если и «работает», то проценты доходов (до 2% в день) не снились никакому банку или инвестиционному фонду.

Как это работает?

Обладатель криптвалюты, решивший заняться инвестициями в проекте QubitTech, регистрируется на платформе. Важный момент (в том числе чистоты и безопасности): это можно сделать только по приглашениям. Затем следует выбрать тип контракта, оплатить выбранную лицензию… И криптовалюта начинает работать. Первый доход – через двое-трое суток. Далее он — ежедневный. Тут уж варианты: инвестор вправе снимать доход, выводя через биржи на банковскую карту, хранить его в криптовалютном кошельке. Но… По истечении 10 месяцев (обычный срок действия лицензии), при достижении суммарного дохода в 250% контракт завершается, учетная запись деактивируется. Специалисты подтверждают: полная сумма инвестиции обычно «отбивается» месяца за 4, а потом – исключительно пассивный доход. Тот самый, как в поговорке: «вы лежите, а деньги идут».

К особенностям QubitTech относят:

амбициозность проекта (команда инвесторов и трейдеров полна решимости солидарно заработать к концу 2021 года один миллион долларов),

ставка на криптвалюту, гарантированно «отрезающая» риски инвестиций в «оффлайне» (тут уж и коронавирус не помеха),

беспрецедентная открытость и медийность проекта (обратите внимание на информационное сопровождение, реальные офисы проекта, семинары и вебинары, постоянное онлайн-общение и страховки),

независимость от банковских систем,

высокая доходность (и да, тот самый пассивный доход, о котором все мечтают).

Стоп, никакой сказки про Емелю, который лежит на печи, а все по его желанию происходит само собой. Инвестор, совершая вложение, делает ответственный выбор. Он должен ознакомиться со всеми условиями, действующими предложениями, лицензиями, акциями, бонусными пакетами, партнерскими программами. Сделать это можно на портале online-clubs.com, здесь же стоит изучить видеоэкскурсы, уроки безопасности и отзывы специалистов. Регистрация – только на официальном сайте платформы QubitTech.