Инвестиции открыли «второе дыхание» Алуштинскому эфиромасличному совхоз-заводу

Инвестор, реализующий проект по сохранению и развитию Алуштинского эфиромасличного совхоз-завода – одного из старейших в Крыму, восстановил розовые поля площадью 10 гектаров. Расчищена территория и проведено капельное орошение. В текущем году уже собрали первый урожай, максимальную урожайность аграрии ожидают в следующем году. На лавандовых полях сейчас идет сбор свежей лаванды.

Инвестор закупил технику на 50 миллионов рублей, провел реконструкцию завода и восстановил «советскую» технологию переработки эфиромасличных культур, что позволило сократить воздействие на растения при переработке с двух часов до нескольких минут. Это дало возможность производить более качественный гидролат и масло с максимальным содержанием питательных веществ. Также инвестор занимается расширением линейки продукции — произведен гидролат «Экстра» и гидролат «Классический», ряд других новинок – разработке, — сообщили в Корпорации развития Республики Крым (КРРК).

Кроме того, проводится реконструкция фирменного магазина в Алуште. Открыты магазины в Ялте, Севастополе.

СПРАВКА: Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод основан в 1931 году. На протяжении многих лет был лидером по производству эфирных масел розы и лаванды в бывшем СССР. Завод унаследовал технологии переработки и бесценный опыт культивирования эфироносных культур в условиях и ландшафтных особенностях крымского побережья.

В инвестпроект по сохранению и развитию Алуштинского эфиромасличного совхоз-завода инвестор планирует вложить почти полмиллиарда рублей и создать 95 рабочих, в том числе, 56 сохраненных, 39 созданных из них 8 постоянных и 31 сезонное.