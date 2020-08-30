Инвестиции в автокепинги? Корпорация развития Республики Крым объясняет

Сегодня на территории Республики Крым насчитывается 38 кемпингов разной степени комфортности. Такой «дикий» отдых в этом году получил невиданную популярность. Инвестпроекты в автокемпинги оказались выгодными проектами.

Инвестор ООО «Порфмий» реализует проект по строительству кемпинга на восточном побережье Крыма. Все отдыхающие на территории кемпинга смогут разбить палатку, установить автофургон или воспользоваться обустроенным бунгало. К услугам гостей установят горячий душ, умывальник, биотуалеты, стиральные машины и сушилки, Wi-Fi. В перспективе – кафе, продуктовый магазин, услуги по аренде велосипедов, водных мотоциклов, катамаранов. Из бонусов — море всего в 250 метрах, чистый воздух, живописные мысы. В настоящий момент инвестор получил статус участника свободной экономической зоны, что позволило ему воспользоваться упрощенной системой налогообложения и другими преференциями, — сообщили в Корпорации развития Республики Крым (КРРК).

Специалисты подчеркивают: свободная экономическая зона, действующая на территории Крыма, дает беспрецедентные льготы.

В Корпорации инвестору разработали инвестиционную декларацию, которая необходима для получения статуса СЭЗ. Под профессиональным руководством специалистов инвестор подал необходимый пакет документов в Министерство экономического развития РК, — отметил генеральный директор КРРК Наиль Габбасов.

По его словам, в Корпорации готовы помочь с проектами потенциальным инвесторам, получить консультации. Подробности – на сайте КРРК.