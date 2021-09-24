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Инвестор будет выращивать в Симферопольском районе виноград
Фото: matthiasboeckel, pixabay.com

Инвестор будет выращивать в Симферопольском районе виноград

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:32 24.09.2021

В проект по созданию и развитию виноградарского хозяйства в Симферопольском районе инвестор вложит 316,7 млн. рублей. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

Инвесторам интересно развивать свое дело в сфере сельского хозяйства. К примеру, в отрасли идёт активная работа по созданию современных винодельческих предприятий с полным циклом производства. Проектная инициатива, которую одобрили на Совете, предполагает создание собственной сырьевой базы для удовлетворения потребности производителей Крыма в качественных виноматериалах. В проект будет инвестировано 316,7 миллионов рублей, — рассказала Ирина Кивико.

Она подчеркнула, что в направлении виноградарства и виноделия Корпорация развития Республики Крым как организация по работе с инвесторами, сопровождает 12 проектов с объемом планируемых инвестиций 8,5 млрд. рублей. Всего в сельском хозяйстве Республики -52 инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций 23 млрд. рублей.

 

Инвестор будет выращивать в Симферопольском районе виноград

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