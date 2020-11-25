Инвестор в Крыму вложит в развитие производства тепличных овощей более 4 млрд рублей

О том, что инвестор вложит в развитие производства тепличных овощей Республики Крым более четырех миллиардов рублей, сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин в рамках рабочей поездки в Белогорский район.

Крупнейший производитель крымских томатов собрал 3322 тонны урожая с начала 2020 года. Считаю, что это лучший реализованный инвестпроект по развитию тепличного овощного бизнеса на территории республики за последние три года. Сейчас на предприятии создано 240 рабочих мест, в ближайших планах — увеличение до 400, — цитирует пресс-служба вице-премьера.

По словам чиновника, в начале 2020 года введена первая очередь на площади более 9 гектаров, установлено 5 теплиц.

Сейчас производится ввод в эксплуатацию второй очереди на 8,14 гектаров. Будет запущено 4 теплицы, уборочная кампания первого урожая запланирована на конец ноября этого года. Объем производства продукции при выходе на проектную мощность к 2023 году составит 19 тысяч тонн, — отмечает заместитель Председателя Совмина Крыма.

Тепличный комплекс рассчитан на круглогодичное выращивание томатов, растения достигают в высоту до 7 метров, начинают плодоносить с момента посева семян через 95 дней. Управление технологией выращивания осуществляется через компьютерный центр.

В рамках поездки Андрей Рюмшин также проконтролировал ход исполнения социальных обязательств инвестора.

Кроме того, что предприятие теперь полностью обеспечивает потребности жителей и гостей республики вкуснейшими томатами, сельхозтоваропроизводитель взял на себя социальные обязательства: в ближайшее время обеспечит благоустройство территории, прилегающей к тепличному комбинату, а также установит детскую и спортивную площадки во дворе пятиэтажных домов на общую сумму 2 млн рублей, — заявил зампредседателя Совмина.