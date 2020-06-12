Инвестор занялся утилизацией и переработкой автошин в Крыму

В Евпатории инвестор организовал безотходное производство, которое не только приносит прибыль владельцу, но и пользу обществу и экологии. Речь идет о проекте, инициированном ООО «Песок», по созданию в Крыму комплекса переработки изношенных автомобильных шин. Как уточняет пресс-служба Корпорации развития Республики Крым (КРРК), срок полного разложения шин 150 лет, они легко воспламеняются и выделяют вредные вещества при горении. Поэтому на сегодняшний день переработка шин востребована.

Специалисты Корпорации развития Республики Крым в рамках выездного осмотра побывали на площадке такого производства. Инвестор получил лицензию на переработку автомобильных покрышек, построил ангар, закупил необходимое оборудование, — сообщает пресс-служба КРРК.

Предприятие утилизирует старые шины, а на основе полученного материала производятся резиновые покрытия. Такие покрытия используются на детских и спортивных площадках. Объем инвестиций в проект составил 10,1 млн. рублей.