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Инвестор занялся утилизацией и переработкой автошин в Крыму
Фото: пресс-служба КРРК

Инвестор занялся утилизацией и переработкой автошин в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Инвестиции в Крым 19:23 12.06.2020

В Евпатории инвестор организовал безотходное производство, которое не только приносит прибыль владельцу, но и пользу обществу и экологии. Речь идет о проекте, инициированном ООО «Песок», по созданию в Крыму комплекса переработки изношенных автомобильных шин. Как уточняет пресс-служба Корпорации развития Республики Крым (КРРК), срок полного разложения шин 150 лет, они легко воспламеняются и выделяют вредные вещества при горении. Поэтому на сегодняшний день переработка шин востребована.

Специалисты Корпорации развития Республики Крым в рамках выездного осмотра побывали на площадке такого производства. Инвестор получил лицензию на переработку автомобильных покрышек, построил ангар, закупил необходимое оборудование, — сообщает пресс-служба КРРК.

Предприятие утилизирует старые шины, а на основе полученного материала производятся резиновые покрытия. Такие покрытия используются на детских и спортивных площадках. Объем инвестиций в проект составил 10,1 млн. рублей.

Инвестор занялся утилизацией и переработкой автошин в Крыму

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