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Инвесторам предлагают развивать северо-запад и восток Крымского полуострова
Фото: olisa655, pixabay.com

Инвесторам предлагают развивать северо-запад и восток Крымского полуострова

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:14 29.10.2021

Северо-западная и восточная части Крымского полуострова не меньше привлекательны для вложения инвестиций, чем южное побережье, считает генеральный директор Корпорации развития Республики Крым (КРРК) Дмитрий Ворона.

Задача, которую мы перед собой поставили, сместить интересы крупных инвесторов с южного берега полуострова на запад. Исходя из тех соглашений, которые мы заключаем в этом году, могу сказать, что нам это удалось. Два самых крупных соглашения, которые мы подписываем в этом году, на 14 и 30 миллиардов рублей будут реализованы как раз в западных территориях нашего региона в городах Саки и Евпатория, — рассказал он в эфире телеканала «Крым 24».

Руководитель КРРК также сообщил, что в ближайшие два года будет реализована задача по смещению инвестиционных акцентов на северо-запад полуострова. Речь идет о Черноморском и Раздольненском районах. Кроме того, будут созданы предпосылки для развития Ленинского района, расположенного в восточной части полуострова.

Ленинскому району мы создаем необходимые предпосылки для привлечения крупных инвестпроектов. Я уверен, что Ленинский район будет в ближайшие пару лет будет центром притяжения и центром интереса, — подчеркнул Дмитрий Ворона.

По состоянию на середину октября Корпорация осуществляет сопровождение 219 инвестиционных проектов. Планируемый общий объем инвестиций – 193,5 млрд. рублей.

Инвесторам предлагают развивать северо-запад и восток Крымского полуострова

Инвесторам предлагают развивать северо-запад и восток Крымского полуострова

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