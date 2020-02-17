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"ИрАэро" этим летом запустит прямые рейсы в Симферополь из восьми городов России
Фото: 1obl.ru

«ИрАэро» этим летом запустит прямые рейсы в Симферополь из восьми городов России

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:58 17.02.2020

Иркутская авиакомпания «ИрАэро» приступит летом 2020 года к выполнению полетов в Симферополь из восьми городов России: Брянска, Москвы (Домодедово), Кирова, Курска, Оренбурга, Пензы, Уфы и Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Летнее расписание нашей авиакомпании будет максимально «курортным». Крым стал настоящей туристической Меккой для россиян, поэтому мы значительно расширяем географию полетов из Симферополя и запускаем прямые рейсы сразу в восемь городов России, — цитирует гендиректора авиакомпании «ИрАэро» Юрия Лапина пресс-служба.

В 2019 году у авиакомпании были полеты в Симферополь из Москвы, и рейсы показали практически стопроцентную загрузку. Руководство «ИрАэро» рассчитывает, что новые рейсы позволят компенсировать спад объема пассажирских перевозок, который был вызван закрытием полетов в Китай из-за коронавируса.

Компания «ИрАэро» основана в 1999 году, базируется в аэропорту Иркутска, выполняет рейсы более чем в 40 городов России.

"ИрАэро" этим летом запустит прямые рейсы в Симферополь из восьми городов России

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