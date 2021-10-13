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Ищите работу? У «Крымтроллейбуса» есть вакансии

Ищете работу? У «Крымтроллейбуса» есть вакансии

Опубликовал: КрымPRESS в Работа в Крыму 18:23 13.10.2021

Для работы на городских, пригородных и междугородних маршрутах по Республике Крым ГУП РК «Крымтроллейбус» требуются водители.  Документы кандидата необходимые при поступлении на работу:
  • 1. Паспорт;
  • 2. Водительское удостоверение категории Д;
  • 3. Документ об образовании, о квалификации;
  • 4. Документы воинского учёта;
  • 5. Трудовая книжка;
  • 6. (СНИЛС);
  • 7. ИНН;
  • 8. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования;
  • 9. Справка о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств и психотропных веществ;
  • 10. Фотография 3х4 см без головного убора – 4 шт.;
  • 11. Полис обязательного медицинского страхования (ОМС);
  • 12. Копия свидетельства о браке 2 шт.;
  • 13. Копия свидетельства о рождении детей (несовершеннолетних) 2 шт.;
  • 14. Справка о заработной плате с предыдущего места работы за 2018-2020 г.г.;
  • 15. Сертификат психиатрического освидетельствования (для водителя)
  • 16. Справка из центра наркологии;
  • 17. Карта тахографа;
  • 18. Медицинская книжка.

Официальное оформление. Достойная оплата труда. Полный социальный пакет. Новый подвижной состав! По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: +7(3652)266-815, +7(978)781-76-55 или в виде текстового сообщения на  номер WhatsApp приёмной предприятия +7(978)160-02-69.

Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Ищете работу? У «Крымтроллейбуса» есть вакансии

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