Ищете работу? У «Крымтроллейбуса» есть вакансии

- 1. Паспорт;
- 2. Водительское удостоверение категории Д;
- 3. Документ об образовании, о квалификации;
- 4. Документы воинского учёта;
- 5. Трудовая книжка;
- 6. (СНИЛС);
- 7. ИНН;
- 8. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования;
- 9. Справка о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств и психотропных веществ;
- 10. Фотография 3х4 см без головного убора – 4 шт.;
- 11. Полис обязательного медицинского страхования (ОМС);
- 12. Копия свидетельства о браке 2 шт.;
- 13. Копия свидетельства о рождении детей (несовершеннолетних) 2 шт.;
- 14. Справка о заработной плате с предыдущего места работы за 2018-2020 г.г.;
- 15. Сертификат психиатрического освидетельствования (для водителя)
- 16. Справка из центра наркологии;
- 17. Карта тахографа;
- 18. Медицинская книжка.
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Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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