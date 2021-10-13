Ищете работу? У «Крымтроллейбуса» есть вакансии

Для работы на городских, пригородных и междугородних маршрутах по Республике Крым ГУП РК «Крымтроллейбус» требуются водители. Документы кандидата необходимые при поступлении на работу:

1. Паспорт;

2. Водительское удостоверение категории Д;

3. Документ об образовании, о квалификации;

4. Документы воинского учёта;

5. Трудовая книжка;

6. (СНИЛС);

7. ИНН;

8. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования;

9. Справка о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств и психотропных веществ;

10. Фотография 3х4 см без головного убора – 4 шт.;

11. Полис обязательного медицинского страхования (ОМС);

12. Копия свидетельства о браке 2 шт.;

13. Копия свидетельства о рождении детей (несовершеннолетних) 2 шт.;

14. Справка о заработной плате с предыдущего места работы за 2018-2020 г.г.;

15. Сертификат психиатрического освидетельствования (для водителя)

16. Справка из центра наркологии;

17. Карта тахографа;

18. Медицинская книжка. Официальное оформление. Достойная оплата труда. Полный социальный пакет. Новый подвижной состав! По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: +7(3652)266-815, +7(978)781-76-55 или в виде текстового сообщения на номер WhatsApp приёмной предприятия +7(978)160-02-69. Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта