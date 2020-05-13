Искали, но не нашли… В Севастополе гусениц американской бабочки пока не обнаружено

В Правительстве Севастополя отмечают: в социальных сетях жителей города начали появляться сообщения о якобы обнаруженных в некоторых районах гусеницах опасного карантинного вредителя — американской белой бабочки. Специалисты отдела карантинного фитосанитарного надзора Департамента сельского хозяйства Севастополя провели мониторинг по обнаружению насекомого. Вердикт: данное насекомое еще не вступило в активную фазу развития, и гусениц бабочки на территории города пока не обнаружено.

Гусеницы, которых на сегодняшний день наблюдают жители Севастополя на зеленых насаждениях – это гусеницы другого насекомого, Ясеневого пилильщика. Он не является карантинным вредителем, угрозы для сельскохозяйственных культур не представляет, поэтому выдача предписаний о проведении карантинных фитосанитарных мер не предусмотрена. Через 10 дней пилильщик уйдет в землю и до следующего года не причинит беспокойства. Для профилактики его распространения рекомендую провести перекопку земли вокруг ясеня на глубину штыка лопаты. Применять химические средства для борьбы с пилильщиком совсем не обязательно, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела карантинного фитосанитарного надзора Анастасию Боеву.

Что касается американской белой бабочки, это, действительно, вредоносный и агрессивный карантинный вредитель плодовых и декоративных культур. Первая генерация гусениц Американской белой бабочки появляется в последние дни мая — начале июня и питается 35-45 дней – всю первую половину лета. Паутинные гнёзда гусениц – характерный признак заселения и повреждения деревьев шелковицы, грецкого ореха и других декоративных и плодовых культур.

Департамент сельского хозяйства уже проинформировал всех ответственных и заинтересованных лиц, в том числе, тех, кто осуществляет содержание зелёных насаждений на территории города Севастополя, о необходимости проведения мероприятий по выявлению и ликвидации очагов карантинных вредных объектов.

За неисполнение законодательства в области карантина растений предусмотрена административная ответственность. Вся информация также размещена на официальном сайте Департамента сельского хозяйства www.depcxsev.ru

Специалисты Департамента продолжат мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории города Севастополя и при выявлении в ходе обследования американской белой бабочки, а также других карантинных объектов будут направлять акты с предписаниями в адрес Департамента городского хозяйства города Севастополя и лиц, ответственных за проведение мероприятий по ликвидации карантинных объектов.

Жителям Севастополя, в случае обнаружения признаков наличия американской белой бабочки, следует обращаться в Департамент сельского хозяйства по телефону 63-05-68. Также можно обратиться с заявкой в Единую дежурно-диспетчерскую службу Севастополя (ЕДДС) по телефону 1563.