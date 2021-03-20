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Искренность чувств и пожеланий, счастье и настроение праздника – в букетах цветов
фото: imperiacvetov.kz

Искренность чувств и пожеланий, счастье и настроение праздника – в букетах цветов

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в мире 15:59 20.03.2021

Язык цветов – один из самых древних. Что из того, что его вербализация, толкование символов переменчивы? Значения цветов, сочетаний оттенков и красок, компоновка букетов обретают новые смыслы, понятные многим поколениям. А это значит, что язык цветов жив, пополняется содержанием и неизменно служит для выражения самых искренних чувств и душевных пожеланий, создания настроения и атмосферы праздника.

В наше время уже никого не удивишь круглогодичным разнообразием цветов под заказ и доставкой букетов. Важны в этом деле (и бизнесе, и творчестве, и, если угодно, посредничестве между сердцами) – ответственность и честность. Цветы должны быть свежими, букеты – оригинальными, неповторимыми, эксклюзивными, точно соответствующими пожеланиям заказчика. Отличный пример такой миссии – по ссылке https://almaty.imperiacvetov.kz/. На сайте «Империя цветов» можно выбрать не только вид цветов, тип букетов, но и определиться с тематикой ароматного и необычного адресата, расставить акценты в зависимости от адресата, повода, желания. Для тех, у кого романтическое настроение так и не взяло вверх над деловым настроем, здесь же на сайте доступен цветочный онлайн-калькулятор. По сути, это самостоятельное составление букета, некий «конструктор», который будет максимально точно и профессионально воплощен в реальности. Выбираем вид цветов, их количество, добавляем зелень, оформление, сверяем цену.

Даже самым нетерпеливым стоит ознакомиться с галереей и предложениями сайта «Империя цветов». Обратите внимание на типы букетов. Здесь можно заказать:

  • дизайнерский букет,
  • моно букет,
  • цветы в колбе,
  • разнообразные корзины и коробки, столь модные сейчас (и в форме сердца тоже),
Искренность чувств и пожеланий, счастье и настроение праздника – в букетах цветов

фото: imperiacvetov.kz

  • игрушки из цветов,
  • мужские букеты,
  • комнатные живые цветы,
  • фруктовые букеты.

А еще – дополнительные подарки: сласти и мягкие игрушки… Не надо быть знатоком языка цветов и смыслов символики растений, чтобы прочитать послание, в котором объединены нежные розы, и плюшевый медведь с корзиной лакомств, не так ли?

Искренность чувств и пожеланий, счастье и настроение праздника – в букетах цветов

фото: imperiacvetov.kz

Не менее важно, что доставка цветов производится точно в срок, доброжелательно и галантно. Сайт almaty.imperiacvetov.kz удобен и тем, что оплата заказа проводится буквально в один клик, на все вопросы можно получить онлайн-консультацию флористов, а программа скидок и спецпредложений доступна с первого обращения. Благодарные отзывы клиентов – тому подтверждение. И пусть язык «звездочек» оценок более понятный, чем многовековой язык цветов, важно, что «Империя цветов» не просто исполняет желания, составляет красивые букеты и доставляет их адресату, а создает настроение праздника и дарит людям счастье.

фото: imperiacvetov.kz

фото: imperiacvetov.kz

Искренность чувств и пожеланий, счастье и настроение праздника – в букетах цветов

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