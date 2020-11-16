Историческая драма «Грозный» — премьера на телеканале «Россия»

Грандиозную историческую драму «Грозный» на телеканале «Россия» презентуют 23 ноября.

На экране – подлинная история, аутентичный колорит эпохи и даже музыка Ивана Грозного. Сотни актеров массовых сцен, около тысячи костюмов, 400 пластических образов – все это перенесет зрителя в XVI век – период исторических потрясений и неистовых человеческих страстей. В картине занято целое актерское созвездие, а роль Ивана Грозного исполняют сразу два блестящих артиста – Сергей Маковецкий и Александр Яценко, — отмечают в Дирекции маркетинга и внешних коммуникаций Телеканала «Россия».

Иван Грозный – самый обсуждаемый и осуждаемый государь в русской истории. При этом Грозный – самый неразгаданный из русских царей. Масштабы его политических достижений всегда заслоняли живого человека, а вошедшая в фольклор беспримерная жестокость словно исключала возможность более сложного взгляда на характер. Сериал «Грозный» – попытка разобраться в истоках поступков Ивана IV и заглянуть в темный лабиринт его души.

Хронологически картина охватывает первые 26 лет царствования Ивана IV (1547 – 1573). Через отношения Грозного с окружавшими его людьми показаны исторические события: Московское восстание (1547), утверждение Судебника (1550), основание Печатного двора (1553), установление торговых и дипломатических отношений с Англией (1553), строительство Покровского собора (1555 – 1561), поход на Москву крымского хана Девлет-Гирея (1571), опричнина (1565 – 1572), битва при Молодях (1572).

Мы берем за основу исторические факты, все взвешиваем и пытаемся найти какую-то среднюю позицию. Это тяжелая психологическая драма человека, которой в детстве перетерпел очень много проблем: смерть матери, унижение, жестокость. Мы рассказываем про его внутренний мир, комплексы, отношения с близкими людьми, его заблуждения, про то, как он видел этот мир и как его со временем переосознал, — говорит режиссёр Алексей Андрианов.



В картине воссозданы образы исторических лиц: опричные воеводы Малюта Скуратов (Виктор Сухоруков), Афанасий Вяземский (Игорь Миркурбанов), Алексей Басманов (Виталий Хаев) и его сын Федор (Виктор Добронравов); князь Андрей Курбский (Константин Крюков), думный дьяк Андрей Щелкалов (Владимир Стеклов), бабушка Ивана Грозного Анна Глинская (Людмила Полякова), князь и двоюродный брат царя Владимир Cтарицкий (Артем Ткаченко), его мать княгиня Ефросинья Старицкая (Людмила Чиркова), митрополит Макарий (Леонид Кулагин), великий князь Иван III (Евгений Цыганов), боярин Иван Челяднин (Никита Панфилов), советник царя Алексей Адашев (Антон Феоктистов), протопоп Сильвестр (Владимир Симонов). Герой Артура Иванова, Лука Бондарев – также один из ключевых персонажей картины, воплотивший судьбу обычного человека того времени: ему довелось служить опричником, работать гончаром и воевать за родную землю.

«Грозный» – часть цикла «История любви. История России». В финальных кадрах «Софии» юного Ивана IV венчают на царство в Успенском соборе, а «Годунов» отражает последние годы правления Грозного. Над сериалом «Грозный» работала та же съемочная группа, которая создавала одни из самых рейтинговых проектов телеканала «Россия» – «Софию» и «Годунова». Режиссер-постановщик – Алексей Андрианов, получивший два «Золотых орла» за первые две части цикла. Оператор – Денис Аларкон, обладатель премии «Золотой орел» за фильм «Шпион», работавший над картинами «Достоевский» и «Бесы». За художественную часть «Грозного» вновь отвечают художник-постановщик Евгений Качанов (также делал картину «Зулейха открывает глаза»), художники по гриму Елена Фомичева и Анастасия Эсадзе (финалист премии АПКиТ за сериал «София»), и художник по костюмам Наталья Салтыкова, создавшая костюмы в «Софии» и «Годунове».

Картина условно делится на две части: «светлую» и «темную». Первая – период жизни Ивана с Анастасией, «светлое» царствование, вторая – его жизнь после ее смерти, «темное» и жестокое время. Работа художников картины подчинена этой концепции: в соответствии с ней они меняли цвет стен, реквизит, ткани и даже царские троны – так, трон Александра Яценко отличается от трона Сергея Маковецкого. Свет и тьма отражены и в костюмах: события до смерти Анастасии разыгрываются в более светлых тонах, а после ее гибели ткани станут темнее, материалы грубее, суровее.

Но везде – тонкая проработка деталей, чтобы каждый крупный план смотрелся как красивая и правдивая картинка из далекого времени. Особенно важна роль фактуровщика – художника, который старит костюмы: новые вещи смотрятся под лампами съемочной площадки неестественно и слишком театрально.

Всего для картины были созданы тысячи предметов гардероба: многослойная верхняя одежда, рубахи, обувь, головные уборы, кушаки, воротники, красные кафтаны кремлевских стрельцов и черные – опричников, одежда горожан и крестьян, татарских послов и войска крымчаков, доспехи военачальников. Художники по костюмам буквально наощупь изучали гардероб эпохи в запасниках Исторического музея: власяницу и яркий стеганый халат Ивана Грозного, женские уборы и церковное облачение.

Сценарий картины написал молодой российский сценарист Тимур Эзугбая. Исторические события в фильме достоверны: в основе сценария – книга советского и российского историка Руслана Скрынникова «Иван Грозный», получившая высокую оценку в профессиональном сообществе. Кроме того, съемочную группу консультировал профессор исторического факультета МГУ Николай Борисов. Благодаря этому многие эпизоды сериала до малейших деталей соответствуют исторической действительности.

Для картины в киностудии «Главкино» были построены декорации московского Кремля, где в деталях воссоздали убранство и быт той эпохи. В павильонах разместились личные палаты Ивана IV и царицы Анастасии, трапезная, Грановитая палата, где проходили пиры, Красное крыльцо и парадные Фроловские ворота (сегодня – Спасские). Кроме Кремля, художники возвели декорации псковских приказных палат, лагерь войска, рынок, хозяйственный двор, Стрелецкий приказ, а также интерьеры Покровского собора и Бахчисарайского дворца. Съемки также проходили в усадьбе Коломенское, Звенигородском кремле, в Александрове, где располагалась вотчина царя, и Вяземской крепости.

Итак, премьера исторической драмы «Грозный» на телеканале «Россия» — 23 ноября в 21:20.

фото: Дирекция маркетинга и внешних коммуникаций Телеканала «Россия»