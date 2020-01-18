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Истребители Черноморского флота в ходе учения обнаружили и уничтожили корабль условного противника
Фото: пресс-служба ЮВО

Истребители Черноморского флота в ходе учения обнаружили и уничтожили корабль условного противника

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 19:47 18.01.2020

С экипажами многоцелевых истребителей Су-30СМ из состава подразделения морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота проведено плановое учение по поиску и обнаружению корабля в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

По замыслу мероприятия, от корабля ЧФ, осуществляющего непосредственное слежение за кораблём условного противника, в Центр управления флота поступил доклад об угрозе применения «противником» крылатых ракет.

Координаты местонахождения корабля «противника» были переданы дежурной паре истребителей Су-30СМ, находившейся в небе. Лётчики изменили маршрут патрулирования, обнаружили и уничтожили морскую цель, — говорится в сообщении.

Учение было проведено без фактического применения вооружения, экипажи отрабатывали заход на боевой курс, прицеливание и применение ракетного и бомбового вооружения по заданным координатам.

Истребители Черноморского флота в ходе учения обнаружили и уничтожили корабль условного противника

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