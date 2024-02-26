«ИТ Крым» приглашает желающих принять участие в третьем ежегодном ИТ-диктанте

29 февраля в Технопарке «ИТ Крым» состоится ИТ-диктант. Мероприятие приурочено ко Дню цифрового обучения, который отмечается в последний четверг февраля. Как сообщают организаторы события, Технопарк «ИТ Крым» проводит ИТ-диктант уже в третий раз. Ежегодно мероприятие собирает в стенах главного ИТ-кластера Севастополя сотни желающих проверить и повысить свой уровень знаний в цифровой сфере. А повышение общего уровня компетенций в регионе, обучающие программы и собственные курсы – одно из значимых направлений деятельности Технопарка.

Важным направлением развития Технопарка “ИТ Крым” были и остаются наши собственные обучающие программы, которые мы бесплатно проводим на регулярной основе. Особенность наших курсов в том, что их разрабатывают и проводят не преподаватели (теоретики), а менеджеры компании (практики). А лучшие выпускники по окончании курсов могут получить предложение о работе. За два года Технопарк “ИТ Крым” провел восемь программ. Их слушателями стали более 250 человек. Что касается ИТ-диктанта, который также относится к блоку обучающих мероприятий, это ежегодное событие, которое уже полюбилось жителям Севастополя. Для нас это возможность поговорить на нашем профессиональном айтишном языке с широкой аудиторией, заинтересовать и “заразить” интересом к ИТ-сфере молодое поколение и познакомить горожан с Русской кремниевой долиной – Технопарком “ИТ Крым”, – рассказал основатель Технопарка «ИТ Крым» Дмитрий Гачко.

В рамках мероприятия участникам предстоит ответить на вопросы из цифровой сферы за определенное время. Чтобы набрать высокий балл не обязательно являться программистом или разработчиком, многие термины и принципы используются и в повседневной жизни. Кроме того, ИТ-диктант – отличная возможность протестировать свои знания и повысить их уровень. Также для участников организаторы проведут экскурсию по Технопарку и расскажут о работе ИТ-кластера.

Участие в ИТ-диктанте бесплатное, приглашаются все желающие, необходима регистрация .

Все участники получат именные сертификаты с указанием количества набранных баллов и подтверждением прохождения ИТ-диктанта, самые эрудированные получат ценные подарки от Технопарка «ИТ Крым».

ИТ-диктант пройдет в офлайн-формате (очно) 29.02 в 18:00 в Технопарке «ИТ Крым» (кафе PROзавтрак) по адресу: г. Севастополь, ул. Руднева, д. 41.

Вход через обратную сторону здания «Одеколон».

Регистрация участников до 12.00 29 февраля 2024 года.