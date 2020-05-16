Итоги минувших суток в Севастополе — зарегистрированы 10 возгораний

По данным Главного управления природных ресурсов и экологии города Севастополя, на 15 мая в лесах города зарегистрировано 10 возгораний площадью 0,276 га.

По данным метеорологического прогноза на территории лесов города Севастополя установлен 3 класс пожарной опасности. В соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров готовность сил и средств пожаротушения составляет 100 %, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Напомним, в соответствии с постановлением № 65-ПП от 12.03.2020 «Об объявлении пожароопасного сезона 2020 года в лесах, расположенных на территории города Севастополя» с 23.03.2020г. объявлен пожароопасный сезон 2020 года в лесах города Севастополя. С 1 по 21 мая на территории Севастопольского лесничества вводится ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств.

При обнаружении пожара в лесу звонить:

«Региональная диспетчерская служба» +7 978 988 56 93

«Прямая линия лесной охраны» 8 800 100 94 00