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Утреннее ДТП в Севастополе: на «бывшем» переходе сбили девушку

Итоги недели от ГИБДД Севастополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:56 10.03.2020

За прошедшую неделю и праздничные выходные дни на дорогах города Севастополя зарегистрировано 11 ДТП, в которых 14 человек получили различные травмы, в том числе 15-летняя студентка колледжа.

По информации ГИБДД, несовершеннолетняя переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному по проспекту Генерала Острякова, во время его демонтажа работниками ГБУ «Севавтодор».

В связи с тем, что данный пешеходный переход не обустроен согласно нормам обеспечения безопасности дорожного движения, а именно  расположен на магистрали с пяти полосным движением и не обеспечен треугольником видимости «пешеход – транспортное средство» со стороны центра города, Госавтоинспекция Севастополя рекомендовала его ликвидировать. На данном участке дороги с высокой интенсивностью движения могут быть обустроены только внеуличные пешеходные переходы: подземный или надземный.  В связи с ликвидацией перехода, ГИБДД советует пешеходам пользоваться регулируемыми пешеходными переходами в районе перекрестка «пятый километр» или остановки «Больничный комплекс»,- сообщили в севастопольской Госавтоинспекции.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД выявили 755 административных правонарушений. Кроме этого, сотрудники ЦАФАП совместно с инспекторами ДПС выявили и задержали три транспортных средства, одно из которых с подложными государственными регистрационными знаками — в отношении водителя составлено 20 постановлений; один автомобиль с иностранными госномерами —  вынесено 85 постановлений, и одно транспортное средство, водитель которого лишен права управления.

На предстоящей неделе автоинспекторы Севастополя проведут профилактические  рейды «Перевозчик» и «Тонировка».

Фото: ВК, Автопартнер Крым.

Итоги недели от ГИБДД Севастополя

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