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Итоги недели в Крыму: Росгвардия осуществила 100 выездов по тревожному сигналу

Итоги недели в Крыму: Росгвардия осуществила 100 выездов по тревожному сигналу

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 13:26 19.01.2021

Росгвардейцы вневедомственной охраны по Республике Крым и городу Севастополю за прошедшую неделю пресекли 13 краж из охраняемых объектов. Стражи порядка задержали и передали сотрудникам МВД более 20 человек, подозреваемых в совершении различных преступлений и правонарушений, в том числе в состоянии алкогольного опьянения. Всего экипажи групп задержания осуществили более 100 выездов по тревожному сигналу.

  • Так, в Севастополе сотрудники Росгвардии задержали местного жителя 1982 года рождения в одном из продуктовых супермаркетов. Мужчина вынес неоплаченный товар за пределы кассовой зоны, но его задержали и передали полицейским.
  • В Алуште наряд вневедомственной охраны задержал 37-летнего гражданина, который в состоянии опьянения выражался нецензурной бранью в адрес охранника магазина и пытался устроить драку. Злоумышленника также передали полиции.
  • В Евпатории росгвардейцы задержали правонарушителя, пытавшегося украсть алкоголь.

фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю

Итоги недели в Крыму: Росгвардия осуществила 100 выездов по тревожному сигналу

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