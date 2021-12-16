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Итоги регионального заочного конкурса «Крым в фокусе эко-объектива» подведены
фото: pxhere.com

Итоги регионального заочного конкурса «Крым в фокусе эко-объектива» подведены

Опубликовал: КрымPRESS в Конкурсы в Крыму 19:22 16.12.2021

Конкурс «Крым в фокусе эко-объектива», напомним, проводился в рамках реализации мероприятий экологического просвещения.

Главная цель —  привлечение внимания школьников к проблемам сохранения окружающей среды, а также реализация творческих возможностей учащихся. Участники конкурса делились на две возрастные категории: с 8 до 12 лет и с 13 до 16 лет. Награждение победителей конкурса пройдет в декабре 2021 года, — сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Победители, занявшие в конкурсе 1-е места, а также участники, занявшие 2-е и 3-е места, будут награждены ценными призами и Дипломами Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым. Со списком победителей можно ознакомиться здесь https://meco.rk.gov.ru/document/show/2021_12_13_15_18_prikaz_ministerstva_ekologii_i_prirodnykh_resursov_respubliki_krym_ot_10_12_2021_goda_1723_o_nagrazhdenii_pobeditelei_zaochnogo_konku   

Итоги регионального заочного конкурса «Крым в фокусе эко-объектива» подведены

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