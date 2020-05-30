Итоги «самоизоляции». Сколько штрафов было выписано крымчанам-нарушителям

Нарушители режима «самоизоляции» в Крыму были оштрафованы (с начала апреля до середины мая) на сумму более 11,8 млн. рублей. Об этом, со ссылкой на судебный департамент в РК сообщает ИА «Крыминформ» .

Общий размер штрафов, наложенных на нарушителей по статье 20.6.1 КоАП, составил 11 857 204 рубля. Минимальная сумма штрафа, наложенного за нарушение требований статьи 20.6.1 КоАП, – 800 рублей, максимальная сумма штрафа, наложенного за нарушение требований статьи 20.6.1 КоАП, – 200 тысяч рублей, – сообщили в ведомстве.

По данным управления судебного департамента, районными, городскими судами Республики Крым по статье 20.6.1 КоАП в период действия режима самоизоляции с 3 апреля по 18 мая 2020 года рассмотрено 5 010 дел об административном правонарушении. Административное наказание в виде штрафа было применено к 4 548 нарушителям, 310 нарушителей отделались предупреждением.

Наиболее распространенными основаниями для административного наказания стали нарушение гражданами масочного режима, нахождение на улице без оснований, а также нарушение предписаний Роспотребнадзора юридическими лицами.