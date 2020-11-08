Итоги суток в Крыму — 25 пожаров, 16 ДТП

По словам Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, за прошедшую неделю крымские спасатели 16 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в результате оперативных действий было спасено 18 человек, к сожалению, 1 получил травмы несовместимые с жизнью.

За отчетный период было ликвидировано 25 пожаров, из них 10 — это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. Также, в горно-лесной зоне проведено 3поисково-спасательных операции, было спасено 5 человек, — цитирует министра пресс-служба.

В чрезвычайном ведомстве напоминают: сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым ведут усиленную работу, направленную на профилактику гибели людей при пожарах, особое внимание уделяя семьям с детьми, одиноким лицам пожилого возраста, инвалидам, также организовано информирование населения через средства массовой информации о мерах пожарной безопасности в жилых домах, правилах поведения в случае возникновения пожара, на информационных стендах обеспечивается систематическое размещение материалов, отражающих вопросы и проблемы обеспечения пожарной безопасности.