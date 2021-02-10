Из чего сделаны и чем так хороши OSB-плиты?

Не так давно на рынке были востребованы такие материалы, как ДСП и фанера. Одна с каждым годом технические требования к товарам и к конструкциям, из которых они сделаны, значительно возросли, что стало причиной поиска современных материалов на основе той же древесины. Данная потребность дала начало изобретению OSB-плиты, по внешним данным она очень схожа с предшествующими аналогами, но по эксплуатационным параметрам значительно их превосходит.

ОСП — ориентировочно-стружечная плита, чаще всего применяется именно в строительстве. Структура листа и его характеристики обеспечивают доступную цену, повышенную прочность и надёжность, при этом сохраняя небольшой вес. В продолжении этой статьи мы расскажем о производстве и технических характеристиках ОСБ.

Изготовление OSB-листов

На отечественном рынке данный материал появился не так давно (около 10 лет назад), но первое применение за рубежом было известно уже более 30 лет назад. Примерно в то время и было придумано каркасное строительство домов. Для проведения таких работ натуральная древесина не подходила, она была прочной, но слишком тяжелой, а с ДСП всё, наоборот, легкое, но крайне ненадёжное.

Так пришла идея для создания Ориентировочно Стружечной Плиты, которая состоит из нескольких слоёв древесных опилок. Связующим элементом для стружки служит — фенольная смола с примесью парафина, либо для некоторых видов работ, делают меламиновое связующее. Последний вариант, чаще всего используется для изготовления каркаса мебели.

Для достижения повышенной стойкости к внешним механическим повреждениям, требуется определенная технология укладки стружки. Во внутренних слоях необходимо уложить её поперёк, а с наружи — вдоль. Если все этапы производства соблюдены, то мы получаем ОСП с минимальной толщиной и весом, при этом с отличными показателями прочности. Поэтому без данного покрытия вы не добьётесь достаточной жесткости каркасной конструкции.

Плюсы и минусы ориентировочно стружечной плиты

Как и у всех товаров, у ОСБ-листов есть свои как положительные стороны, так и не очень. Перечислим все характерные достоинства материала:

Жесткость . Ранее упоминалось, что за счет разнонаправленных слоёв укладки кусочков древесины, листы выходят прочнее аналогов.

. Ранее упоминалось, что за счет разнонаправленных слоёв укладки кусочков древесины, листы выходят прочнее аналогов. Пластичность . С легкостью можно произвести обшивку криволинейных конструкций, к примеру арочные проёмы.

. С легкостью можно произвести обшивку криволинейных конструкций, к примеру арочные проёмы. Однородность . Как у шпонированных панелей, рассматриваемые нами плиты обладают гладкой поверхностью без сучков и дефектов.

. Как у шпонированных панелей, рассматриваемые нами плиты обладают гладкой поверхностью без сучков и дефектов. Устойчивость к влаге . Состав смол позволяет краткосрочно контактировать с влажной средой без вреда структуры OSB. Готовое изделия, обрабатывается финишным восковым покрытием, именно оно обеспечивает влагостойкость.

. Состав смол позволяет краткосрочно контактировать с влажной средой без вреда структуры OSB. Готовое изделия, обрабатывается финишным восковым покрытием, именно оно обеспечивает влагостойкость. Лёгкость в обработке. Если есть необходимость, то лист легко можно пилить, шлифовать и фрезеровать.

Если есть необходимость, то лист легко можно пилить, шлифовать и фрезеровать. Тепло-звукоизоляция. Материал хорошо поглощает и заглушает различные шуми, как из вне, так и снаружи, а также чем толще применяемая плита, тем лучше она удерживает тепло.

Материал хорошо поглощает и заглушает различные шуми, как из вне, так и снаружи, а также чем толще применяемая плита, тем лучше она удерживает тепло. Стойкость к химическим и биологическим процессам. Смолы, на основе которых сделаны ОСП-листы хорошо противостоят появлению грибка и процессов распространения плесени.

Недостатки

К сожалению, минус тоже присутствует, один, но для некоторых значительный. Содержащийся формальдегид не особо экологичен поэтому перед тем, как использовать покрытие в жилом помещении, стоит взвесить все за и против.

Где в Симферополе купить ОСБ?

Еще одна из причин почему многим так полюбились листы ориентировочно стружечной плиты — доступная стоимость. Но, если вы хотите самую выгодную цену на ОСП в Крыму, то мы рекомендуем перейти в интернет магазин «Маркет-Кровля»: https://market-krovlya.ru/osb-pliti Выбрать, оплатить и получить заказ, можно не выходя из дома!