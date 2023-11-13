Из Керчи в зону проведения СВО отправлена очередная партия гуманитарного груза

Гуманитарную помощь нашим военным в Керчи собирают от мала до велика. Очередной гумконвой отправился из города-Героя в зону СВО накануне. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

По его информации, волонтеры плетут маскировочные сети, собирают стройматериалы, делают заготовки, шьют.

Не остаются в стороне и маленькие горожане. С теплотой и заботой вместе с родителями, воспитателями и педагогами они пишут письма солдатам с пожеланиями победы и скорейшего возвращения домой, также собирают посылки. Активисты собрали необходимое: медикаменты, вещи, обувь, печи, продукты.

Очередную партию посылок бойцам подготовили педагоги и студенты Керченского политехнического колледжа, коллективы и воспитанники детских садов №47 и №52, волонтерские организации «Боспорское братство» и «Надежный тыл».

Святослав Брусаков поблагодарил всех неравнодушных горожан, принимающих участие в сборе гуманитарки для наших защитников:

Спасибо всем за отзывчивость, желание помочь и поддержать наших ребят!

Ну а реакция воинов, получивших такие подарки от больших и маленьких керчан — на фото.