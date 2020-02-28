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Фото: moskva-hotel.com

Из Кирова в Крым: частота авиарейсов летом увеличится

Опубликовал: КрымPRESS в Аэропорты Крыма 10:37 28.02.2020

Частота прямых авиарейсов между Симферополем и Кировом этим летом увеличится по сравнению с 2019 годом в три раза. Полеты будут выполнять две авиакомпании три раза в неделю.

Авиакомпания «ИрАэро» начнет рейсы в аэропорт Симферополь с 26 мая. Полеты будут осуществляться в Киров по вторникам, а в Крым — по средам. Авиакомпания Nordwind начнет выполнять прямые рейсы между столицами Республики Крым и Кировской области с 3 июня. Полеты будут осуществляться дважды в неделю: по средам и субботам. Рейсы будут выполняться на лайнерах Boeing 737 и SSJ-100 и продлятся до 30 сентября. Время в пути составит около 3 часов. Билеты уже поступили в продажу, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

 

Из Кирова в Крым: частота авиарейсов летом увеличится

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