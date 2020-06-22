Из почти двух сотен пациентов с COVID-19, остающихся на лечении в Крыму, 12 – в тяжелом состоянии

Как мы уже сообщали, за минувшие сутки в Крыму выявлены еще 5 человек, заболевших коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в Республике – 613. Лечение в медицинских учреждениях (на сегодня) проходят 191 человек. Из них 12, отмечают медики, — в тяжелом состоянии.

Трое на инвазивной искусственной вентиляции легких, один на неивазивной ИВЛ и восемь на кислородной поддержке. Кроме того 137 пациентов находятся средней степени тяжести, 42 пациента в удовлетворительном состоянии, — сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

Почти столько же (190) больных с внебольничной пневмонией. Из них 18 пациентов – в тяжелом состоянии.

К сожалении, в воскресенье в Крыму скончалась женщина с диагностированным коронавирусом.

За прошедшие сутки у нас один летальный случай – умерла пациентка, которая находилась в реанимации Евпаторийской городской больницы. Изначально она поступила с тяжелой травмой головного мозга и рядом сопутствующих хронических заболеваний, – уточнил Лясковский.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 3 349 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 2 109 человек, в стационарах — 300, изолировано в обсерваторы – 940 человек.