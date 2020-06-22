В Крыму — пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 5 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму:

За 21 июня на территории Республики Крым подтверждено 5 новых случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества подтверждённых случаев 3 выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, 2 человека обратились самостоятельно в связи с клиническими симптомами. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары в соответствии с маршрутизацией.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 613 случаев новой коронавирусной инфекции. 36 из них завозные из-за границы, 91 случай завезен из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 458 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 28 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Выздоровевших за весь период – 403 человека.