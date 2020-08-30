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Из Севастополя в Москву: спецборт МЧС доставил ребёнка с серьёзной травмой внутренних органов
Фото: ГУ МЧС по г. Севастополю

Из Севастополя в Москву: спецборт МЧС доставил ребёнка с серьёзной травмой внутренних органов

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 11:44 30.08.2020

Накануне вечером специальный санитарный борт МЧС России доставил из Севастополя в Москву десятилетнего мальчика с серьезой травмой внутренних органов. Ребенок госпитализировн в столичную Детскую городскую клиническую больницу имени Филатова.

У мальчика диагностирован разрыв поджелудочной железы вследствие полученной травмы живота, имеются сопутствующие осложнения. Пациент в сознании, однако состояние его тяжёлое. В связи с чем севастопольские врачи приняли решение заручиться помощью московских коллег, — пояснили ситуацию в ГУ МЧС по г.Севастополе.

Спасатели уточнили: спецборт вылетел из аэропорта «Бельбек». Транспортировка прошла успешно. В кратчайший срок мальчик был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается оперативная квалифицированная помощь.

Из Севастополя в Москву: спецборт МЧС доставил ребёнка с серьёзной травмой внутренних органов

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