Из-за аварии на котельной в Симферополе закрыты три детских сада

Три детских сада на улицах Бела Куна и Ковыльной в Симферополе закрыты в связи с остановкой котельной, где произошла авария. Также переведена на сокращенный режим работы школа микрорайона. Об этом сообщила заместитель главы администрации Симферополя – начальник управления образования Татьяна Сухина.

Закрыты детские сады №№ 21, 40, 14, а в школе №23 сокращен режим работы. Родителям воспитанников детских садов мы предоставили возможность временно перевести детей на свободные места. «Крымтеплокоммунэнерго» обещает нам до 22:00 сегодня завершить ремонт, – рассказала она.

По информации министерства ЖКХ РК, авария случилась 11 февраля, когда из-за отключения электроэнергии в районе Московского кольца остановилась котельная на улице Фруктовой. При запуске котельной произошел гидроудар, на теплотрассе случилась утечка.

Бригады «Крымтеплокоммунэнерго» в тот же день приступили к аварийно-восстановительным работам. Сейчас они работают в круглосуточном режиме. Место утечки уже обнаружено на улице Сельвинского. Ликвидировать прорыв и возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты планируется в течение сегодняшнего дня.