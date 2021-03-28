Изготовление печатей: простая задача, которую без мастера не решить

Печать — одна из обязательных составляющих современного бизнеса. Без этого атрибута деловую жизнь не просто сложно представить, но и невозможно: по сути, это индивидуальный знак, посредством которого закрепляются намерения и договорённости, а документы приобретают юридическую силу. Печати сегодня стоят «на службе» и у государственных органов, и у частных предприятий-организаций, и у специалистов, имеющих практику в той или иной профессиональной области (у врачей, к примеру, адвокатов, нотариусов и т.д.) Между тем, не всё так просто. Специалисты утверждают: печати — не только утилитарный прибор для ведения бизнеса. Это зачастую имиджевый аксессуар, который подспудно, но определяет отношение клиентов к его владельцу. Именно поэтому, говорят эксперты, всем тем, кто использует печати в своей деятельности, стоит подходить к их изготовлению самым серьёзным образом. Тот вариант, когда даже небольшая деталь может иметь большое значение.

И главная рекомендация здесь: изготовление печати лучше доверять мастерам, знающим своё дело от и до — http://solntsevo-pechati.narod.ru/. Тем, кто не только выполняет поставленные задачи, но и участвует в процессе с точки зрения внесения конструктивных идей. Другими словами, с высоты своего опыта может дать дельный совет применимо к той или иной ситуации. Уж поверьте, в деле изготовления печатей, действительно, есть важные моменты, которые без определённых знаний можно и упустить, а значит не получить в полной мере желаемый результат.

Что же нужно учитывать при изготовлении печатей? Отметим несколько пунктов:

Что должно быть отображено на оттиске

Да, конечно, прямых указаний по этому поводу в законодательстве в общем-то нет, однако хороший тон (в первую очередь для идентификации организации) предполагает размещение таких элементов:

полное наименование предприятия (на русском языке с указанием организационно-правовой формы);

адрес организации (местонахождение);

номер государственной регистрации.

Плюс к этому, не воспрещается указывать и другую информацию. В том числе, контактные данные (телефоны, e-mail, url сайта и т.д.), логотипы, слоганы, товарные знаки. Главное! Элементы должны быть читаемыми на оттиске.

Здесь стоит также учесть, что размещать на оттиске печати официальные символы страны — герб — могут только организации, имеющие право на их воспроизведение. Другими словами — государственные органы. Рискнёте это сделать, являясь частной организацией, «попадёте» на штраф — от 100 до 150 тысяч рублей.

Какими по форме бывают оттиски?

круглыми. Их окружность в диаметре может быть от 38 до 42 мм;

треугольными (длина стороны от 38 до 42 мм);

прямоугольными (длина стороны от 35-50 мм до 70-100 мм).

Цвет оттиска печати

В принципе — любой. Но в ходу основные цвета — чёрный и синий. Многоцветные печати также бывают.

И ещё. В наше непростое время всё чаще, говорят специалисты, представители серьёзного бизнеса (те, кому есть, что терять) используют печати «с защитой» — подделать их практически невозможно. Разумеется, чтобы изготовить подобное устройство, необходимо заказывать его у мастеров, чей уровень профессионализма позволяет выполнять такие задачи.

иллюстрации: каталог мастера по изготовлению печатей Ильи Исаева