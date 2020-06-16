 «Известия»: тарифы на роуминг в Крыму начинают расти

Отдых в Крыму может стать «бесценным». С расценками на сотвую связь — уж точно. Первым стоимость услуг с 17 июня повышает «Билайн» («Вымпелком»), за ним могут последовать и другие операторы. Об этом сегодня пишут «Известия» .

С 17 июня «Билайн» повысит стоимость исходящей минуты почти на 50 копеек — до 2,5 рублей (+23%), одного SMS-сообщения с 2,03 рубля до 2,5 рубля, увеличится и Интернет-тариф, подключенный по умолчанию. По мнению экспертов, другие операторы «большой четверки», скорее всего, тоже начнут повышать цены перед отпускным сезоном. В Минкомсвязи и ФАС «Известиям» сообщили, что внимательно изучат этот вопрос.

В МТС сообщили, что не комментируют планы компании. В «Мегафоне» отказались от комментариев. А в Tele2 заявили, что не планируют повышать цены на роуминг в Крыму и Севастополе.

Из-за угрозы санкций ситуация с роумингом в Крыму всегда была особенной — на полуострове нет сетей операторов «большой четверки» («Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2). Де-факто все российские сотовые компании работают там в режиме национального роуминга и имеют договоры с местными игроками, — пояснил аналитик iKS-Consulting Максим Савватин.

Несмотря на отмену национального роуминга, в Крыму исходящие звонки дороже, чем в целом по России, а также действует отдельная плата за мобильный Интернет по стоимости, сравнимой с услугами международного роуминга, добавил он.

По мнению Максима Савватина, у всех операторов возможны корректировки тарифов в Крыму перед летним сезоном отпусков с учетом того, что сотовые компании столкнулись с падением выручки от международного роуминга из-за карантина. Как правило, операторы «большой четверки» корректируют свои тарифы и опции фактически синхронно — с разрывом в несколько недель, если не вмешиваются другие факторы, например, предписания ФАС, добавил он.

Операторы будут стремиться компенсировать выпадающие доходы от услуг международного роуминга и, скорее всего, повысят цены на него в Крыму перед летним сезоном отпусков. Трафик на полуострове вырастет значительно, этим летом россияне поедут отдыхать преимущественно на отечественные курорты, — пояснил эксперт.

Напомним, ФАС России уже обязывала операторов снизить тарифы на свои услуги в национальном роуминге — в рамках рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства. Компании уменьшили расценки в 2–10 раз.

Применительно к национальному роумингу действует принцип «в роуминге как дома», и в этом плане ситуация в Крыму ничем не отличается от других регионов страны, — отметили в антимонопольном ведомстве. 15 июня ФАС получило информацию от «Вымпелкома» и анализирует ее, в случае, если оператор не сможет обосновать изменения, ФАС примет меры.