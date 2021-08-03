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Ялта принимает пробег ретроавтомобилей

Ялта принимает пробег ретроавтомобилей

Опубликовал: КрымPRESS в События в Крыму 20:05 03.08.2021

Всего в Ялту приехали 20 участников автопробега, которые 27 июля начали прохождение маршрута Москва – Ростов-на-Дону – Геленджик – Крымск (Лефкадия) – Ялта – Севастополь – Щёлкино и обратно. Как отмечают организаторы, во время выставки гости смогут рассмотреть Chevrolet Camaro, Chevrolet Delivery, Dodge Charger и другие машины. Автопробег организован Краснодарским региональным отделением Русского географического общества совместно с автомобильным сообществом «Mad Buckets».

От всего сердца приветствую участников автопробега в солнечной Ялте! На Ай-Петри собрались люди, для которых автомобили — не средство передвижения, а произведение искусства. Красота и история в каждой детали! С радостью и гордостью отмечаю, что мероприятие проходит при поддержке ялтинского музея автомобильного искусства и музея автоискусства «М.О.С.Т., — цитирует Отдел информационной политики Администрации города Ялта главу администрации города Янину Павленко.

Финишируют участники в Москве 10 августа.

фото: пресс-службы канатной дороги «Мисхор-Ай-Петри»

Ялта принимает пробег ретроавтомобилей

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