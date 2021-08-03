Ялта принимает пробег ретроавтомобилей

От всего сердца приветствую участников автопробега в солнечной Ялте! На Ай-Петри собрались люди, для которых автомобили — не средство передвижения, а произведение искусства. Красота и история в каждой детали! С радостью и гордостью отмечаю, что мероприятие проходит при поддержке ялтинского музея автомобильного искусства и музея автоискусства «М.О.С.Т., — цитирует Отдел информационной политики Администрации города Ялта главу администрации города Янину Павленко.