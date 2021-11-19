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Ялта - среди самых желанных направлений празднования Нового года с детьми
фото: 5598375 (pixabay.com)

Ялта — среди самых желанных направлений празднования Нового года с детьми

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 12:09 19.11.2021

20 ноября во всём мире отмечают День ребёнка. Специально к этому дню российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей соцсетей и выявил, куда можно поехать с ребёнком на Новый год в России, чтобы длинные каникулы удались на славу.

Тридцать два процента российских семей хотят свозить детей на новогодние каникулы в Великий Устюг — главную резиденцию Деда Мороза. Примечательно, что РЖД запустили с 12 ноября круговые поезда выходного дня из Москвы и Санкт-Петербурга в Вотчину. На втором месте — Санкт-Петербург. Питерские новогодние каникулы хотят устроить 20% россиян своим детям. «Бронзу» в рейтинге самых желанных направлений встречи Нового года получил Сочи, набрав 13 процентов голосов, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Десять самых желанных направлений празднования Нового года с детьми:

  1. Великий Устюг, 32%
  2. Санкт-Петербург, 20%
  3. Сочи, 13%
  4. Ялта, 11%
  5. Карелия, 9%
  6. Нижний Новгород, 7%
  7. Москва, 4%
  8. Кострома, 2%
  9. Воронеж, 2%
  10. Казань, 2%

* По данным опроса в соцсетях TVIL.RU

Ялта - среди самых желанных направлений празднования Нового года с детьми

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