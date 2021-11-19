Ялта — среди самых желанных направлений празднования Нового года с детьми

20 ноября во всём мире отмечают День ребёнка. Специально к этому дню российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей соцсетей и выявил, куда можно поехать с ребёнком на Новый год в России, чтобы длинные каникулы удались на славу.

Тридцать два процента российских семей хотят свозить детей на новогодние каникулы в Великий Устюг — главную резиденцию Деда Мороза. Примечательно, что РЖД запустили с 12 ноября круговые поезда выходного дня из Москвы и Санкт-Петербурга в Вотчину. На втором месте — Санкт-Петербург. Питерские новогодние каникулы хотят устроить 20% россиян своим детям. «Бронзу» в рейтинге самых желанных направлений встречи Нового года получил Сочи, набрав 13 процентов голосов, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Десять самых желанных направлений празднования Нового года с детьми:

Великий Устюг, 32% Санкт-Петербург, 20% Сочи, 13% Ялта, 11% Карелия, 9% Нижний Новгород, 7% Москва, 4% Кострома, 2% Воронеж, 2% Казань, 2%

* По данным опроса в соцсетях TVIL.RU