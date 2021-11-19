Ялта — среди самых желанных направлений празднования Нового года с детьми

20 ноября во всём мире отмечают День ребёнка. Специально к этому дню российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей соцсетей и выявил, куда можно поехать с ребёнком на Новый год в России, чтобы длинные каникулы удались на славу.
Тридцать два процента российских семей хотят свозить детей на новогодние каникулы в Великий Устюг — главную резиденцию Деда Мороза. Примечательно, что РЖД запустили с 12 ноября круговые поезда выходного дня из Москвы и Санкт-Петербурга в Вотчину. На втором месте — Санкт-Петербург. Питерские новогодние каникулы хотят устроить 20% россиян своим детям. «Бронзу» в рейтинге самых желанных направлений встречи Нового года получил Сочи, набрав 13 процентов голосов, — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых желанных направлений празднования Нового года с детьми:
- Великий Устюг, 32%
- Санкт-Петербург, 20%
- Сочи, 13%
- Ялта, 11%
- Карелия, 9%
- Нижний Новгород, 7%
- Москва, 4%
- Кострома, 2%
- Воронеж, 2%
- Казань, 2%
* По данным
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