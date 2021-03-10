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Ялта - в топ-10 популярных городов для отдыха в апреле 2021 года
фото: Stevebidmead (pixabay.com)

Ялта — в топ-10 популярных городов для отдыха в апреле 2021 года

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:21 10.03.2021

Россияне активно начинают выезжать на отдых уже в апреле 2021 года. Они ищут новые впечатления от поездок и стараются изолироваться от толпы туристов, основная масса которых отдыхает летом. Поэтому сервис бронирования жилья TVIL.RU определил, какие города популярны у туристов для путешествий и отдыха в апреле 2021 года.

Самыми популярными для путешествий в апреле стали: Алушта, Санкт-Петербург, Анапа. Кисловодск, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород и Красноярск в Российской Федерации, а также Гагра в Абхазии. Туристы чаще всего бронируют на апрель номера в отелях — 54,12% и квартиры — 36,28%, реже дома — 8,69%. Большинство предпочитают путешествовать парами — 47,87%. Ещё 17,99% семей планируют поездки на весенние каникулы с детьми и 13,87% совершают вояж по городам в одиночку, — сообщили в пресс-службе сервиса.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют жильё на апрель от 2 до 8 ночей и тратят от 1,1 до 3,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в апреле в Калининграде, дороже – в Москве.

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами на апрель 2021 года.

Десять популярных городов для отдыха в апреле 2021 года:

  1. Алушта — 1904 ₽ / 8,2 ночи *
  2. Санкт-Петербург – 2257 ₽ / 5,5 ночи
  3. Анапа – 1521 ₽ / 8,9 ночи
  4. Кисловодск – 1548 ₽ / 7 ночей
  5. Гагра – 1093 ₽ / 7,5 ночи
  6. Казань — 2816 ₽ / 3,3 ночи
  7. Калининград – 1133 ₽ / 7,5 ночи
  8. Москва – 3583 ₽ / 3 ночи
  9. Нижний Новгород – 2000 ₽ / 3 ночи
  10. Красноярск – 1500 ₽ / 2 ночи

*Средняя стоимость ночи в отелях

Ялта - в топ-10 популярных городов для отдыха в апреле 2021 года

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