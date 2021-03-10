Ялта — в топ-10 популярных городов для отдыха в апреле 2021 года

Россияне активно начинают выезжать на отдых уже в апреле 2021 года. Они ищут новые впечатления от поездок и стараются изолироваться от толпы туристов, основная масса которых отдыхает летом. Поэтому сервис бронирования жилья
Самыми популярными для путешествий в апреле стали: Алушта, Санкт-Петербург, Анапа. Кисловодск, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород и Красноярск в Российской Федерации, а также Гагра в Абхазии. Туристы чаще всего бронируют на апрель номера в отелях — 54,12% и квартиры — 36,28%, реже дома — 8,69%. Большинство предпочитают путешествовать парами — 47,87%. Ещё 17,99% семей планируют поездки на весенние каникулы с детьми и 13,87% совершают вояж по городам в одиночку, — сообщили в пресс-службе сервиса.
По статистике
Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами на апрель 2021 года.
Десять популярных городов для отдыха в апреле 2021 года:
- Алушта — 1904 ₽ / 8,2 ночи *
- Санкт-Петербург – 2257 ₽ / 5,5 ночи
- Анапа – 1521 ₽ / 8,9 ночи
- Кисловодск – 1548 ₽ / 7 ночей
- Гагра – 1093 ₽ / 7,5 ночи
- Казань — 2816 ₽ / 3,3 ночи
- Калининград – 1133 ₽ / 7,5 ночи
- Москва – 3583 ₽ / 3 ночи
- Нижний Новгород – 2000 ₽ / 3 ночи
- Красноярск – 1500 ₽ / 2 ночи
*Средняя стоимость ночи в отелях
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