Ялтинцев и гостей курорта приглашают посетить корабль Черноморского флота «Вышний Волочек»

На набережной Ялты 8 и 9 мая военнослужащие Черноморского флота проведут экскурсии на малом ракетном корабле «Вышний Волочек» в честь Дня Победы. Как уточнили в ялтинской администрации, экскурсии для всех желающих будут доступны с 11:00 до 18:00, с обязательным соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Экскурсии на борт будут проводиться членами экипажа. Посетители смогут пройти по верхней палубе корабля, ознакомиться с вооружением и тактико-техническими характеристиками малого ракетного корабля «Вышний Волочек».

СПРАВКА: Корабли проекта 22160, к которому относится «Вышний Волочек», предназначены для защиты и охраны морской зоны, а в случае военных действий они могут обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Корабли также призваны решать задачи эскортной и антипиратской деятельности, выполнять поисково-спасательные функции.