Горячие новости
Главная | Культура Крыма | Музеи Крыма | Ялтинцев приглашают присоединиться к акции «Ночь музеев»

crimeapress_news

капитал
Ялтинцев приглашают присоединиться к акции «Ночь музеев»
Фото: https://yalta.rk.gov.ru/ru/article/show/17748

Ялтинцев приглашают присоединиться к акции «Ночь музеев»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Музеи Крыма 19:55 11.05.2021

Всероссийская акция состоится в субботу, 15 мая.

15 мая в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Ялтинский историко-литературный музей» в 18:00 начнется экскурс в моду рубежа XIX — XX веков (г. Ялта, ул. Екатерининская, 13), а в 19:00 и 20:30 — театрализованная экскурсия «Мир эллинов и римлян в шедеврах Ялтинского историко-литературного музея» (г. Ялта, ул. Пушкинская, 5).

Дом-музей А.П. Чехова, в связи с эпидемиологической обстановкой, мероприятия, приуроченные к Всероссийской акции «Ночь музеев», организует  в онлайн-формате. Материалы будут транслироваться на официальной странице в сети Инстаграм @Chekhov__yalta. Тема этого года – наука и технологии, поэтому сотрудники расскажут о роли научно-технических достижений в семье А. П. Чехова, а также выйдут на связь с создателем музея кинотехники.

В 17:00 на странице будет показан фильм, посвященный Михаилу Павловичу Чехову. Он не только был первым научным сотрудником Белой дачи, но и изобретателем. В центре рассказа – уникальный фотоаппарат, который младший брат писателя собрал своими руками, а также снимки, сто были сделаны при помощи этого оригинального устройства. На них изображена чеховская семья и сам Михаил Павлович в 1920-1930-е годы. В создании фильма приняли участие сами сотрудники музея.

В 18:00 состоится прямой эфир с создателем московского музея кинотехники Александром Зениным. Он расскажет о роли технологий в кинопроизводстве, о современном интересе к немому кино, а также о том, как создать необычный музей.

Подробная информация обо всех мероприятиях в ближайшее время будет доступна на официальном сайте музея, а также на страницах в социальных сетях.

Фото и материалы: отдел информационной политики ялтинской администрации.

Ялтинцев приглашают присоединиться к акции «Ночь музеев»

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.