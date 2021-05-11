Ялтинцев приглашают присоединиться к акции «Ночь музеев»

Всероссийская акция состоится в субботу, 15 мая.

15 мая в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Ялтинский историко-литературный музей» в 18:00 начнется экскурс в моду рубежа XIX — XX веков (г. Ялта, ул. Екатерининская, 13), а в 19:00 и 20:30 — театрализованная экскурсия «Мир эллинов и римлян в шедеврах Ялтинского историко-литературного музея» (г. Ялта, ул. Пушкинская, 5).

Дом-музей А.П. Чехова, в связи с эпидемиологической обстановкой, мероприятия, приуроченные к Всероссийской акции «Ночь музеев», организует в онлайн-формате. Материалы будут транслироваться на официальной странице в сети Инстаграм @Chekhov__yalta. Тема этого года – наука и технологии, поэтому сотрудники расскажут о роли научно-технических достижений в семье А. П. Чехова, а также выйдут на связь с создателем музея кинотехники.

В 17:00 на странице будет показан фильм, посвященный Михаилу Павловичу Чехову. Он не только был первым научным сотрудником Белой дачи, но и изобретателем. В центре рассказа – уникальный фотоаппарат, который младший брат писателя собрал своими руками, а также снимки, сто были сделаны при помощи этого оригинального устройства. На них изображена чеховская семья и сам Михаил Павлович в 1920-1930-е годы. В создании фильма приняли участие сами сотрудники музея.

В 18:00 состоится прямой эфир с создателем московского музея кинотехники Александром Зениным. Он расскажет о роли технологий в кинопроизводстве, о современном интересе к немому кино, а также о том, как создать необычный музей.

Подробная информация обо всех мероприятиях в ближайшее время будет доступна на официальном сайте музея, а также на страницах в социальных сетях.

Фото и материалы: отдел информационной политики ялтинской администрации.