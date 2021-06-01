Ялтинцев приглашают присоединиться к акции «Подвиг села: Герои труда»

Акция «Подвиг села: Герои труда» приурочена к 100-летию с начала чествования в России званиями и наградами человека труда. Участникам необходимо под едиными хэштегами #ПодвигСела, #ГероиТруда, #ОНФ, #РССМ опубликовать в социальных сетях (ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук) тематические фотографии с описанием, содержащим информацию о:

• трудовых заслугах перед государством и народом в различных сферах деятельности, в том числе о соответствующих почетных званиях;

• трудовых буднях в сельской местности во время Великой Отечественной войны, обеспечении продовольствием фронта, вкладе в восстановление страны в послевоенное время.

• Публикации должны включать описание истории родственника, а также о том, что делает сам участник сетевой акции в настоящее время для развития своей Родины.

Из наиболее ярких публикаций участников Акции будут формироваться тематические фотовыставки, презентация которых пройдет в течение 2021 года на различных площадках. Авторам отобранных публикаций необходимо будет предоставить фотографии в разрешении 1200*800 мпкс на электронную почту: info@rssm.su. Отбор обладателей призов и дипломов Акции будет осуществлен экспертным жюри исходя из количества лайков к публикации, уникальности и оригинальности публикации и приурочен к памятным датам: Дню памяти и скорби (22 июня) и Дню окончания Второй мировой войны (3 сентября), — сообщили в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.



Авторы публикаций, отобранные экспертным жюри, награждаются дипломами, почетными знаками отличия ВОО «Трудовая доблесть России» и памятными подарками.